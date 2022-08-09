Херсонская область присоединит часть Николаевской

09 августа 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Отмечается, что в настоящее время соответствующие указы готовятся Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Территории Николаевской области, освобожденные военными России, будут присоединены к Херсонской области. Об этом сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. «Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — приводит слова Губаревой ТАСС. Отмечается, что в настоящее время соответствующие указы готовятся. Николаевская область будет присоединена к Херсонской, так как граничит с ней. Освобожденные районы Николаевской области регулярно обстреливаются ВСУ. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что необходимо освободить еще несколько областей Украины. К ним относятся Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и полностью Запорожская области. На данный момент России удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской областей, также удалось освободить ЛНР и часть ДНР. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации России на территории Украины. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от массовых убийств и геноцида со стороны ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Территории Николаевской области, освобожденные военными России, будут присоединены к Херсонской области. Об этом сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. «Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — приводит слова Губаревой ТАСС. Отмечается, что в настоящее время соответствующие указы готовятся. Николаевская область будет присоединена к Херсонской, так как граничит с ней. Освобожденные районы Николаевской области регулярно обстреливаются ВСУ. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что необходимо освободить еще несколько областей Украины. К ним относятся Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и полностью Запорожская области. На данный момент России удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской областей, также удалось освободить ЛНР и часть ДНР. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации России на территории Украины. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от массовых убийств и геноцида со стороны ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины.