Херсонская область присоединит часть Николаевской

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, СВО
Отмечается, что в настоящее время соответствующие указы готовятся Фото:

Территории Николаевской области, освобожденные военными России, будут присоединены к Херсонской области. Об этом сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — приводит слова Губаревой ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время соответствующие указы готовятся. Николаевская область будет присоединена к Херсонской, так как граничит с ней. Освобожденные районы Николаевской области регулярно обстреливаются ВСУ.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что необходимо освободить еще несколько областей Украины. К ним относятся Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и полностью Запорожская области. На данный момент России удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской областей, также удалось освободить ЛНР и часть ДНР. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации России на территории Украины. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от массовых убийств и геноцида со стороны ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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Территории Николаевской области, освобожденные военными России, будут присоединены к Херсонской области. Об этом сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева. «Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — приводит слова Губаревой ТАСС. Отмечается, что в настоящее время соответствующие указы готовятся. Николаевская область будет присоединена к Херсонской, так как граничит с ней. Освобожденные районы Николаевской области регулярно обстреливаются ВСУ. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что необходимо освободить еще несколько областей Украины. К ним относятся Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и полностью Запорожская области. На данный момент России удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской областей, также удалось освободить ЛНР и часть ДНР. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации России на территории Украины. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от массовых убийств и геноцида со стороны ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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