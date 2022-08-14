В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл Джонсона хитростью

15 августа 2022 в 09:13 Размер текста - 17 +

Брайант отметил, что Лавров переигрывал Джонсона хитростью, а тот не мог понять, что происходит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД России Сергей Лавров доминировал на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном, когда тот находился на посту министра иностранных дел. Об этом заявил член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант. «Я очень критично отношусь к Борису Джонсону, потому что считаю его ужасным лжецом, но это касается британской политики, а не украинской. Я также думаю, что когда он был министром иностранных дел, он был слишком слаб по отношению к России. Его коллега Лавров играл с Борисом в игры, переигрывал Джонсона хитростью, и он даже не мог видеть, что происходит», — приводит слова Брайанта издание Espreso. Ранее Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра и лидера консервативной партии. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока ему не найдут преемника. После этого Джонсон покинет кабинет министров. После некоторые дипломаты Британии объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность.

Глава МИД России Сергей Лавров доминировал на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном, когда тот находился на посту министра иностранных дел. Об этом заявил член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант. «Я очень критично отношусь к Борису Джонсону, потому что считаю его ужасным лжецом, но это касается британской политики, а не украинской. Я также думаю, что когда он был министром иностранных дел, он был слишком слаб по отношению к России. Его коллега Лавров играл с Борисом в игры, переигрывал Джонсона хитростью, и он даже не мог видеть, что происходит», — приводит слова Брайанта издание Espreso. Ранее Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра и лидера консервативной партии. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока ему не найдут преемника. После этого Джонсон покинет кабинет министров. После некоторые дипломаты Британии объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на эту должность.