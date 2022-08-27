27 августа 2022

Nation: изменение позиции Лондона по Украине разрушит единство ЕС

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Названо условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Изменение позиции Великобритании, которая активнее других европейских стран выступает за по ставки оружия Украине, может разрушить единство Европы в вопросе поддержки Киева. Так считает обозреватель Мэри Дежевски.

«Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину», — пишет она, передает The Nation. По ее словам, внутри Европы уже давно возникли разногласия по поддержке Украины в спецоперации. Так, если Британия решительно выступает за всяческое оказание помощи Киеву, то Франция, Германия и Италия относится к этому не с таким энтузиазмом.

Обозреватель пишет, что сколько бы европейские страны не винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первая решила прибегнуть к «энергетическому оружию». При этом попытки ЕС или Лондона возложить всю вину на Москву, по ее словам, поставят «ребром» вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: «Как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа?»

Страны Запада увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Великобритания пообещала передать ВСУ беспилотники, предназначенные для обнаружения мин.

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Изменение позиции Великобритании, которая активнее других европейских стран выступает за по ставки оружия Украине, может разрушить единство Европы в вопросе поддержки Киева. Так считает обозреватель Мэри Дежевски. «Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину», — пишет она, передает The Nation. По ее словам, внутри Европы уже давно возникли разногласия по поддержке Украины в спецоперации. Так, если Британия решительно выступает за всяческое оказание помощи Киеву, то Франция, Германия и Италия относится к этому не с таким энтузиазмом. Обозреватель пишет, что сколько бы европейские страны не винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первая решила прибегнуть к «энергетическому оружию». При этом попытки ЕС или Лондона возложить всю вину на Москву, по ее словам, поставят «ребром» вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: «Как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа?» Страны Запада увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Великобритания пообещала передать ВСУ беспилотники, предназначенные для обнаружения мин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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