Nation: изменение позиции Лондона по Украине разрушит единство ЕС

28 августа 2022 в 04:32 Размер текста - 17 +

Названо условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Изменение позиции Великобритании, которая активнее других европейских стран выступает за по ставки оружия Украине, может разрушить единство Европы в вопросе поддержки Киева. Так считает обозреватель Мэри Дежевски. «Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину», — пишет она, передает The Nation. По ее словам, внутри Европы уже давно возникли разногласия по поддержке Украины в спецоперации. Так, если Британия решительно выступает за всяческое оказание помощи Киеву, то Франция, Германия и Италия относится к этому не с таким энтузиазмом. Обозреватель пишет, что сколько бы европейские страны не винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первая решила прибегнуть к «энергетическому оружию». При этом попытки ЕС или Лондона возложить всю вину на Москву, по ее словам, поставят «ребром» вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: «Как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа?» Страны Запада увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Великобритания пообещала передать ВСУ беспилотники, предназначенные для обнаружения мин.

Изменение позиции Великобритании, которая активнее других европейских стран выступает за по ставки оружия Украине, может разрушить единство Европы в вопросе поддержки Киева. Так считает обозреватель Мэри Дежевски. «Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину», — пишет она, передает The Nation. По ее словам, внутри Европы уже давно возникли разногласия по поддержке Украины в спецоперации. Так, если Британия решительно выступает за всяческое оказание помощи Киеву, то Франция, Германия и Италия относится к этому не с таким энтузиазмом. Обозреватель пишет, что сколько бы европейские страны не винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первая решила прибегнуть к «энергетическому оружию». При этом попытки ЕС или Лондона возложить всю вину на Москву, по ее словам, поставят «ребром» вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: «Как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа?» Страны Запада увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Великобритания пообещала передать ВСУ беспилотники, предназначенные для обнаружения мин.