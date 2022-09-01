Инженер с атомной подлодки: Европу ждет уничтожение из-за ЗАЭС

01 сентября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае взрыва на Запорожской атомной электростанции Европу ждет уничтожение. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инженер Анатолий Скалецкий, 25 лет прослуживший на атомной подводной лодке. «Даже в реактор не надо стрелять, там есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Достаточно, чтобы один контейнер рванул и радиация будет такая, что мало никому не покажется: ни Украине, ни России, ни Европе. Поднимется большой „гриб“ и нет никакой защиты от этого», — сказал Скалецкий. ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Минобороны РФ заявили, что ВСУ также пытались захватить атомную электростанцию, сообщает «Национальная служба новостей».

В случае взрыва на Запорожской атомной электростанции Европу ждет уничтожение. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инженер Анатолий Скалецкий, 25 лет прослуживший на атомной подводной лодке. «Даже в реактор не надо стрелять, там есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Достаточно, чтобы один контейнер рванул и радиация будет такая, что мало никому не покажется: ни Украине, ни России, ни Европе. Поднимется большой „гриб“ и нет никакой защиты от этого», — сказал Скалецкий. ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Минобороны РФ заявили, что ВСУ также пытались захватить атомную электростанцию, сообщает «Национальная служба новостей».