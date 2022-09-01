Инженер с атомной подлодки: Европу ждет уничтожение из-за ЗАЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае взрыва на Запорожской атомной электростанции Европу ждет уничтожение. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инженер Анатолий Скалецкий, 25 лет прослуживший на атомной подводной лодке.

«Даже в реактор не надо стрелять, там есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Достаточно, чтобы один контейнер рванул и радиация будет такая, что мало никому не покажется: ни Украине, ни России, ни Европе. Поднимется большой „гриб“ и нет никакой защиты от этого», — сказал Скалецкий.

ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Минобороны РФ заявили, что ВСУ также пытались захватить атомную электростанцию, сообщает «Национальная служба новостей».

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В случае взрыва на Запорожской атомной электростанции Европу ждет уничтожение. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инженер Анатолий Скалецкий, 25 лет прослуживший на атомной подводной лодке. «Даже в реактор не надо стрелять, там есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Достаточно, чтобы один контейнер рванул и радиация будет такая, что мало никому не покажется: ни Украине, ни России, ни Европе. Поднимется большой „гриб“ и нет никакой защиты от этого», — сказал Скалецкий. ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Минобороны РФ заявили, что ВСУ также пытались захватить атомную электростанцию, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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