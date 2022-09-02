Соцсети разнесли ремейк песни Шуфутинского про 3 сентября

Соцсети разочаровал новый клип Крида и Шуфутинского "3 сентября"

03 сентября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Судя по реакции пользователей клип оказался провальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пользователи российских соцсетей отреагировали на ремейк песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». В ночь с 1 на 2 сентября вышла на обновленная версия песни в исполнении дуэта Шуфутинского с популярным российским рэпером Егором Кридом. «Совершится новая легендарная история», — такими словами Крид охарактеризовал новый клип. Но, судя по реакции российских слушателей, история получилось не такой легендарной. Слушатели оказались недовольны новому «компаньону» знаменитого артиста скриншот из социальных сетей Кто-то нашел в этом лишь маркетинговые интересы скриншот из социальных сетей Присутствуют и адепты «неповторимых оригиналов» скриншот из социальных сетей Но некоторые одобряют скриншот из социальных сетей Критике подвергается стиль исполнения песни скриншот из социальных сетей Визуал клипа по мнению пользователей также не удался скриншот из социальных сетей Некоторым не нравится стиль Егора Крида скриншот из социальных сетей Присутствуют советы сделать клип «посовременнее» скриншот из социальных сетей Есть мнение, что в одну реку дважды не войти скриншот из социальных сетей Мем на песню «3 сентября» Шуфутинского появился еще в 2011 году. Админстраторы одного из пабликов социальной сети «ВКонтакте». Мем был «сыгран» на схожести образов американского рэпера Рика Росса и известного российского артиста. Фотографию американского рэпера сопроводили известными строчкам из песни: «Я календарь переверну».

Пользователи российских соцсетей отреагировали на ремейк песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». В ночь с 1 на 2 сентября вышла на обновленная версия песни в исполнении дуэта Шуфутинского с популярным российским рэпером Егором Кридом. «Совершится новая легендарная история», — такими словами Крид охарактеризовал новый клип. Но, судя по реакции российских слушателей, история получилось не такой легендарной. Мем на песню «3 сентября» Шуфутинского появился еще в 2011 году. Админстраторы одного из пабликов социальной сети «ВКонтакте». Мем был «сыгран» на схожести образов американского рэпера Рика Росса и известного российского артиста. Фотографию американского рэпера сопроводили известными строчкам из песни: «Я календарь переверну».