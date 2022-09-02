02 сентября 2022

Соцсети разнесли ремейк песни Шуфутинского про 3 сентября

Соцсети разочаровал новый клип Крида и Шуфутинского "3 сентября"
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, крид егор
Судя по реакции пользователей клип оказался провальным Фото:

Пользователи российских соцсетей отреагировали на ремейк песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». В ночь с 1 на 2 сентября вышла на обновленная версия песни в исполнении дуэта Шуфутинского с популярным российским рэпером Егором Кридом.

«Совершится новая легендарная история», — такими словами Крид охарактеризовал новый клип. Но, судя по реакции российских слушателей, история получилось не такой легендарной.

Слушатели оказались недовольны новому «компаньону» знаменитого артиста
Кто-то нашел в этом лишь маркетинговые интересы
Присутствуют и адепты «неповторимых оригиналов»
Но некоторые одобряют
Критике подвергается стиль исполнения песни
Визуал клипа по мнению пользователей также не удался
Некоторым не нравится стиль Егора Крида
Присутствуют советы сделать клип «посовременнее»
Есть мнение, что в одну реку дважды не войти

Мем на песню «3 сентября» Шуфутинского появился еще в 2011 году. Админстраторы одного из пабликов социальной сети «ВКонтакте». Мем был «сыгран» на схожести образов американского рэпера Рика Росса и известного российского артиста. Фотографию американского рэпера сопроводили известными строчкам из песни: «Я календарь переверну».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Пользователи российских соцсетей отреагировали на ремейк песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». В ночь с 1 на 2 сентября вышла на обновленная версия песни в исполнении дуэта Шуфутинского с популярным российским рэпером Егором Кридом. «Совершится новая легендарная история», — такими словами Крид охарактеризовал новый клип. Но, судя по реакции российских слушателей, история получилось не такой легендарной. Мем на песню «3 сентября» Шуфутинского появился еще в 2011 году. Админстраторы одного из пабликов социальной сети «ВКонтакте». Мем был «сыгран» на схожести образов американского рэпера Рика Росса и известного российского артиста. Фотографию американского рэпера сопроводили известными строчкам из песни: «Я календарь переверну».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...