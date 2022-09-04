Захарова обвинила главу МИД Эстонии в призывах россиян к насилию

Захарова осудила главу МИД Эстонии Рейнсалу за призывы россиян к насилию

Ее возмутило обращение главы МИД Эстонии к россиянам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу пытался призвать россиян к насилию. По его мнению, гражданам России следовало бы взять в руки по булыжнику, чтобы вызвать изменения в государстве. Его заявление насчет введения визовых санкций против россиян возмутило представителя МИД РФ Марию Захарову.

«От министра как бы демократического правительства Эстонии люди услышали, что свое недовольство можно и даже нужно подкреплять булыжниками. В своем ли вообще уме господин Рейнсалу? К чему он растет? К насилию? Напомню, он — дипломат, представляет страну, которая на словах о том, что является правовым наследием, европейской демократией», — написала она в своем telegram-канале.

По ее мнению, в этом случае неуместно говорить о какой-либо морали. «Повсеместная легализация однополых браков и наркотиков на Западе очень прекрасный пример», — акцентировала она. Мария Захарова констатировала, что западные либеральные режимы теперь разрушают «последнее, что еще как-то гарантировало государственность европейских демократий» — недопустимость физической расправы и насилия.

Страны Евросоюза усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Запрет на выдачу европейских виз гражданам России — это одна из возможных ограничительных мер. Ранее глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян в ближайшие несколько дней или недель.