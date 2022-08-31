31 августа 2022

Эстония запретит въезд большинству россиян в ближайшие недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава МИД Эстонии приветствовал скорейший запрет на въезд россиян в страну Фото:
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Россиянам ограничивают выдачу виз

Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян в ближайшие несколько дней или недель. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Я бы очень приветствовал <…> решения в ближайшие дни, ближайшие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из России, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны», — приводит его слова агентство Reurers. Министр подчеркнул, что несмотря на решение Евросоюза по вопросу выдачи виз в Эстонии намерены выработать решение через сотрудничество в регионе, основанное на «компетенции стран из соображений национальной безопасности».

Страны Евросоюза усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Запрет на выдачу европейских виз гражданам России — это одна из возможных ограничительных мер. За полную отмену шенгенских виз выступают Эстония и страны Прибалтики. Однако 31 августа большинство стран Евросоюза высказались против этой инициативы. После этого Польша, Эстония, Литва и Латвия выступили с совместным заявлением. Они намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию этих стран, сократив выдачу виз.

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Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян в ближайшие несколько дней или недель. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Я бы очень приветствовал <…> решения в ближайшие дни, ближайшие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из России, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны», — приводит его слова агентство Reurers. Министр подчеркнул, что несмотря на решение Евросоюза по вопросу выдачи виз в Эстонии намерены выработать решение через сотрудничество в регионе, основанное на «компетенции стран из соображений национальной безопасности». Страны Евросоюза усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Запрет на выдачу европейских виз гражданам России — это одна из возможных ограничительных мер. За полную отмену шенгенских виз выступают Эстония и страны Прибалтики. Однако 31 августа большинство стран Евросоюза высказались против этой инициативы. После этого Польша, Эстония, Литва и Латвия выступили с совместным заявлением. Они намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию этих стран, сократив выдачу виз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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