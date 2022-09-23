Психолог рассказал, как эмоционально подготовиться к мобилизации

Человек, призванный на частичную мобилизацию, должен принять образ защитника. Об этом сообщил психолог Александр Кичаев.
«Призывнику нужно объяснить, что он идет не просто доказывать что-то кому-то, а именно защищать. Оберегать своих родных, близких, знакомых, соседей. Человек должен принять образ защитника», — поделился психолог в интервью «Подмосковье сегодня». Кичаев отметил, что женщины также должны проработать свою мотивацию. «Задуматься, что отдых или другие семейные дела не столь актуальны сейчас, ведь всего этого просто может не быть, если их близкий не отправится на спецоперацию», — добавил психолог.
Ранее полковник в отставке рассказал, какие медикаменты брать с собой мобилизованным. По словам эксперта, мобилизованному могут пригодиться таблетки от кашля, средства от изжоги, пластыри, а также хлоргексидин.
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Человек, призванный на частичную мобилизацию, должен принять образ защитника. Об этом сообщил психолог Александр Кичаев. «Призывнику нужно объяснить, что он идет не просто доказывать что-то кому-то, а именно защищать. Оберегать своих родных, близких, знакомых, соседей. Человек должен принять образ защитника», — поделился психолог в интервью «Подмосковье сегодня». Кичаев отметил, что женщины также должны проработать свою мотивацию. «Задуматься, что отдых или другие семейные дела не столь актуальны сейчас, ведь всего этого просто может не быть, если их близкий не отправится на спецоперацию», — добавил психолог. Ранее полковник в отставке рассказал, какие медикаменты брать с собой мобилизованным. По словам эксперта, мобилизованному могут пригодиться таблетки от кашля, средства от изжоги, пластыри, а также хлоргексидин.