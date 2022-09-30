Патрушев: разрушение «Северных потоков» выгоднее всего для США

30 сентября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

США заинтересованы в аварии на российских газопроводах, считает Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Соединенные Штаты Америки больше других стран заинтересованы в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ. «Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток-2“ Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США», — приводит слова Патрушева РИА «Новости». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной.

Соединенные Штаты Америки больше других стран заинтересованы в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ. «Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток-2“ Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США», — приводит слова Патрушева РИА «Новости». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной.