Патрушев: разрушение «Северных потоков» выгоднее всего для США

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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
США заинтересованы в аварии на российских газопроводах, считает Патрушев Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Соединенные Штаты Америки больше других стран заинтересованы в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток-2“ Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США», — приводит слова Патрушева РИА «Новости».

В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной.

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Соединенные Штаты Америки больше других стран заинтересованы в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ. «Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток-2“ Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США», — приводит слова Патрушева РИА «Новости». В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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