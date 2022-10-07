Больше половины молодых британцев оказались против поддержки Украины

07 октября 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

Более половины молодых британцев не поддерживает поддержку Британии в сторону Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По итогам опроса, проведенного в Великобритании, выяснилось, что больше половины молодых британцев не поддерживают помощь их страны в сторону Украины. Об этом сообщает издание The Times. «Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1095 человек, показал, что вклад Великобритании в целом пользуется сильной поддержкой, но мнение молодого поколения было более мягким. Из лиц в возрасте от 16 до 34 лет 47 процентов были либо категорически против, либо не поддерживали решение о помощи Украине», — сообщается в материале издания. Самая большая поддержка решения о помощи украинским властям среди британцев в возрасте от 55 до 75 лет. В этой группе одобрение составляет 80 процентов. Великобритания ввела санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала «отмена России». Ранее власти Британии решили потратить на военную помощь Украине еще более 2,5 миллиарда долларов, сообщал телеканал 360.

По итогам опроса, проведенного в Великобритании, выяснилось, что больше половины молодых британцев не поддерживают помощь их страны в сторону Украины. Об этом сообщает издание The Times. «Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1095 человек, показал, что вклад Великобритании в целом пользуется сильной поддержкой, но мнение молодого поколения было более мягким. Из лиц в возрасте от 16 до 34 лет 47 процентов были либо категорически против, либо не поддерживали решение о помощи Украине», — сообщается в материале издания. Самая большая поддержка решения о помощи украинским властям среди британцев в возрасте от 55 до 75 лет. В этой группе одобрение составляет 80 процентов. Великобритания ввела санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала «отмена России». Ранее власти Британии решили потратить на военную помощь Украине еще более 2,5 миллиарда долларов, сообщал телеканал 360.