Адвокатов не освободят от частичной мобилизации

13 октября 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

В Минюсте дали разъяснения по поводу призыва в армию адвокатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российских адвокатов не освободят от частичной мобилизации, защитники не относятся к категории граждан РФ, которым может быть предоставлено право на отсрочку от армии. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян. «Категории граждан РФ, которым предоставляется право на отсрочку, <…> определяются правительством РФ», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на ответ из Минюста, который был дан на обращение Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) о разъяснении относительно призыва адвокатов в армию при частичной мобилизации. Там подчеркивается, что адвокаты к этой категории не относятся. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

Российских адвокатов не освободят от частичной мобилизации, защитники не относятся к категории граждан РФ, которым может быть предоставлено право на отсрочку от армии. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян. «Категории граждан РФ, которым предоставляется право на отсрочку, <…> определяются правительством РФ», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на ответ из Минюста, который был дан на обращение Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) о разъяснении относительно призыва адвокатов в армию при частичной мобилизации. Там подчеркивается, что адвокаты к этой категории не относятся. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.