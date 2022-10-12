12 октября 2022

Адвокатов не освободят от частичной мобилизации

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, суд, сторона защиты
В Минюсте дали разъяснения по поводу призыва в армию адвокатов Фото:
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Мобилизация в России

Российских адвокатов не освободят от частичной мобилизации, защитники не относятся к категории граждан РФ, которым может быть предоставлено право на отсрочку от армии. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян.

«Категории граждан РФ, которым предоставляется право на отсрочку, <…> определяются правительством РФ», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на ответ из Минюста, который был дан на обращение Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) о разъяснении относительно призыва адвокатов в армию при частичной мобилизации. Там подчеркивается, что адвокаты к этой категории не относятся.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

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Российских адвокатов не освободят от частичной мобилизации, защитники не относятся к категории граждан РФ, которым может быть предоставлено право на отсрочку от армии. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян. «Категории граждан РФ, которым предоставляется право на отсрочку, <…> определяются правительством РФ», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на ответ из Минюста, который был дан на обращение Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) о разъяснении относительно призыва адвокатов в армию при частичной мобилизации. Там подчеркивается, что адвокаты к этой категории не относятся. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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