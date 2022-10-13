Посол РФ: Европа признает новые регионы России только с разрешения США

13 октября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Мешков заявил, европейцы не признают новые регионы РФ без одобрения США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Страны Европы готовы признать ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области только после одобрения США. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков. «Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит — они признают», — сказал Мешков РИА Новости. Комментарий посла был адресован заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Франция не признает итоги референдумов по присоединению новых регионов к РФ. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводились на Востоке Украины с 23 по 27 сентября. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. Страны ООН так и не смогли прийти к общему мнению, касающемуся непризнания этих референдумов. Не поддержала решение остальных государств Сирия.

Страны Европы готовы признать ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области только после одобрения США. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков. «Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит — они признают», — сказал Мешков РИА Новости. Комментарий посла был адресован заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Франция не признает итоги референдумов по присоединению новых регионов к РФ. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводились на Востоке Украины с 23 по 27 сентября. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. Страны ООН так и не смогли прийти к общему мнению, касающемуся непризнания этих референдумов. Не поддержала решение остальных государств Сирия.