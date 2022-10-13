Посол РФ: Европа признает новые регионы России только с разрешения США

Страны Европы готовы признать ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области только после одобрения США. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
«Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит — они признают», — сказал Мешков РИА Новости. Комментарий посла был адресован заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Франция не признает итоги референдумов по присоединению новых регионов к РФ.
Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводились на Востоке Украины с 23 по 27 сентября. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. Страны ООН так и не смогли прийти к общему мнению, касающемуся непризнания этих референдумов. Не поддержала решение остальных государств Сирия.
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Страны Европы готовы признать ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области только после одобрения США. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков. «Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит — они признают», — сказал Мешков РИА Новости. Комментарий посла был адресован заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Франция не признает итоги референдумов по присоединению новых регионов к РФ. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводились на Востоке Украины с 23 по 27 сентября. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. Страны ООН так и не смогли прийти к общему мнению, касающемуся непризнания этих референдумов. Не поддержала решение остальных государств Сирия.