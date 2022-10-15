The Guardian: Запад готовится противостоять панике в случае ядерной войны

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
СМИ сообщают, что ядерная война маловероятна Фото:

Чиновники на Западе разрабатывают планы, чтобы избежать паники среди населения в случае ядерной войны. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источник.

«Западные чиновники занимаются „благоразумным планированием“ за кулисами, чтобы предотвратить хаос и панику в своих странах в случае, если Россия взорвет ядерную бомбу в Украине или рядом с ней. Инсайдер сообщил, что официальные лица на международном уровне пересматривают планы оказания экстренной поддержки и успокоения населения, опасающегося ядерной эскалации», — пишет The Guardian. При этом издание отмечает, что ядерная эскалация считается маловероятной.

Ранее американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск заявил о растущей вероятности ядерной войны, передает Life. Подобное заявление сделал и президент США Джо Байден, сообщает сайт MK.RU. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Запад не раздувать тему ядерной угрозы.

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Чиновники на Западе разрабатывают планы, чтобы избежать паники среди населения в случае ядерной войны. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источник. «Западные чиновники занимаются „благоразумным планированием“ за кулисами, чтобы предотвратить хаос и панику в своих странах в случае, если Россия взорвет ядерную бомбу в Украине или рядом с ней. Инсайдер сообщил, что официальные лица на международном уровне пересматривают планы оказания экстренной поддержки и успокоения населения, опасающегося ядерной эскалации», — пишет The Guardian. При этом издание отмечает, что ядерная эскалация считается маловероятной. Ранее американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск заявил о растущей вероятности ядерной войны, передает Life. Подобное заявление сделал и президент США Джо Байден, сообщает сайт MK.RU. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Запад не раздувать тему ядерной угрозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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