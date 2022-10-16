Посол Украины поддержала Макрона за нежелание бить по РФ ядерным оружием

17 октября 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Посол Украины в США подчеркнула важность сдерживания ядерного оружия со стороны Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол Украины в США Оксана Маркарова поддерживает заявления президента Франции Эммануэля Макрона о военном ответе в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN. «Что касается глобальной реакции, она должна быть очень жесткой <…>это четкая красная линия», — сказала Маркарова, ее слова передает CNN. «Это, знаете ли, на чем строится вся инфраструктура безопасности Европы и мира», — уверена она. Посол подчеркнула важность ядерного сдерживания, ответив на комментарии французского президента Макрона о том, что он не возьмет на себя обязательство нанести ответный удар, если Россия применит ядерное оружие. Ранее президент Макрон выступил с заявлением о том, что Франция не будет применять ядерное оружие в случае его применения в конфликте на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2. Он также подчеркнул важность того, чтобы этот конфликт не расширялся ни географически, ни вертикально. По его словам, Франция не желает начала мировой войны, передает RT.

Посол Украины в США Оксана Маркарова поддерживает заявления президента Франции Эммануэля Макрона о военном ответе в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом она заявила в интервью телеканалу CNN. «Что касается глобальной реакции, она должна быть очень жесткой <…>это четкая красная линия», — сказала Маркарова, ее слова передает CNN. «Это, знаете ли, на чем строится вся инфраструктура безопасности Европы и мира», — уверена она. Посол подчеркнула важность ядерного сдерживания, ответив на комментарии французского президента Макрона о том, что он не возьмет на себя обязательство нанести ответный удар, если Россия применит ядерное оружие. Ранее президент Макрон выступил с заявлением о том, что Франция не будет применять ядерное оружие в случае его применения в конфликте на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2. Он также подчеркнул важность того, чтобы этот конфликт не расширялся ни географически, ни вертикально. По его словам, Франция не желает начала мировой войны, передает RT.