В США прогнозируют скорое изменение характера спецоперации

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Ллойд Остин заявил, что зима всегда становится проблемой, когда дело доходит до боевых действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приближающаяся зима может сильно затруднить ход спецоперации. В особенности для сил Украины, заявили министр обороны США Лойд Остин и американский отставной офицер Морской пехоты Марк Кансиан.

«Я думаю, что вы увидите некоторое замедление, начинающееся в ближайшее время, когда грязь начнет ударять, а затем она поднимется зимой», — заявил отставной офицер Морской пехоты США Марк Кансиан изданию IBTimes. Также министр обороны США Лойд Остин добавил, зима — это всегда проблема, когда речь идет о боевых действиях.

После начала спецоперации власти Украины начали постоянно запрашивать финансовую и военную помощь у стран Запада. Из-за этого у некоторых государств стали заканчиваться собственные запасы, сообщает RT. Вследствие этого подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис предрек Украине большие проблемы зимой. Также из-за нехватки энергоресурсов замглавы комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко посоветовал украинцам подумать о «тепловой миграции», сообщает MK.RU.

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Приближающаяся зима может сильно затруднить ход спецоперации. В особенности для сил Украины, заявили министр обороны США Лойд Остин и американский отставной офицер Морской пехоты Марк Кансиан. «Я думаю, что вы увидите некоторое замедление, начинающееся в ближайшее время, когда грязь начнет ударять, а затем она поднимется зимой», — заявил отставной офицер Морской пехоты США Марк Кансиан изданию IBTimes. Также министр обороны США Лойд Остин добавил, зима — это всегда проблема, когда речь идет о боевых действиях. После начала спецоперации власти Украины начали постоянно запрашивать финансовую и военную помощь у стран Запада. Из-за этого у некоторых государств стали заканчиваться собственные запасы, сообщает RT. Вследствие этого подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис предрек Украине большие проблемы зимой. Также из-за нехватки энергоресурсов замглавы комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко посоветовал украинцам подумать о «тепловой миграции», сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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