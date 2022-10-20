В США прогнозируют скорое изменение характера спецоперации

20 октября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин заявил, что зима всегда становится проблемой, когда дело доходит до боевых действий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приближающаяся зима может сильно затруднить ход спецоперации. В особенности для сил Украины, заявили министр обороны США Лойд Остин и американский отставной офицер Морской пехоты Марк Кансиан. «Я думаю, что вы увидите некоторое замедление, начинающееся в ближайшее время, когда грязь начнет ударять, а затем она поднимется зимой», — заявил отставной офицер Морской пехоты США Марк Кансиан изданию IBTimes. Также министр обороны США Лойд Остин добавил, зима — это всегда проблема, когда речь идет о боевых действиях. После начала спецоперации власти Украины начали постоянно запрашивать финансовую и военную помощь у стран Запада. Из-за этого у некоторых государств стали заканчиваться собственные запасы, сообщает RT. Вследствие этого подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис предрек Украине большие проблемы зимой. Также из-за нехватки энергоресурсов замглавы комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко посоветовал украинцам подумать о «тепловой миграции», сообщает MK.RU .

Приближающаяся зима может сильно затруднить ход спецоперации. В особенности для сил Украины, заявили министр обороны США Лойд Остин и американский отставной офицер Морской пехоты Марк Кансиан. «Я думаю, что вы увидите некоторое замедление, начинающееся в ближайшее время, когда грязь начнет ударять, а затем она поднимется зимой», — заявил отставной офицер Морской пехоты США Марк Кансиан изданию IBTimes. Также министр обороны США Лойд Остин добавил, зима — это всегда проблема, когда речь идет о боевых действиях. После начала спецоперации власти Украины начали постоянно запрашивать финансовую и военную помощь у стран Запада. Из-за этого у некоторых государств стали заканчиваться собственные запасы, сообщает RT. Вследствие этого подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис предрек Украине большие проблемы зимой. Также из-за нехватки энергоресурсов замглавы комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко посоветовал украинцам подумать о «тепловой миграции», сообщает MK.RU.