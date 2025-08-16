Дроны Украины около 300 раз нарушили воздушное пространство Беларуси

Беспилотники нарушают границы Беларуси на южных и западных рубежах
Беспилотники нарушают границы Беларуси на южных и западных рубежах

С начала 2025 года на территории Беларуси зафиксировано более 300 нарушений государственной границы летательными аппаратами, в основном — беспилотными. Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики генерал-майор Андрей Лукьянович.

«Более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны. В основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу, к сожалению, на южных рубежах», — заявил Андрей Лукьянович, его слова передает ТАСС. Он также отметил, что на западных границах фиксируется значительное количество полетов различного рода авиации — как беспилотной разведывательной, так и пилотируемой. В целом с начала года в воздушном пространстве республики зарегистрировано более 800 случаев нарушения правил его использования.

Лукьянович подчеркнул, что в последнее время обстановка на границах Беларуси осложняется действиями стран НАТО, которые проводят учения под предлогом подготовки к маневрам «Запад-2025». По его словам, белорусская военная авиация ежедневно и круглосуточно реагирует на все вызовы и угрозы в воздушном пространстве страны.

С южной стороны Беларусь граничит с Украиной. С западной — с Польшей и Литвой.

