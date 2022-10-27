Освобожденный боец ДНР рассказал о показе фильмов про Бандеру в украинском плену

28 октября 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Украинские националисты показывали пленным фильмы про Бандеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнопленным в украинском лагере «Запад-1» показывали документальные фильмы про лидера украинских националистов Степана Бандеру и «Украинскую повстанческую армию» (УПА, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом рассказал освобожденный военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий. «У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекций <…> Нас просвещали по поводу истории УПА. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке „образовательное“ кино, про Бандеру», — сообщил боец в беседе с РИА Новости. По его словам, отказаться от просмотра было нельзя — надзиратели следили за этим и заставляли приседать тех, кто отвлекался или засыпал. Вернувшиеся на родину бойцы регулярно рассказывают о зверских условиях содержания в украинском плену. Освобожденные 11 военнослужащих ЛНР заявляли, что их избивали и жестоко пытали. Как сообщал боец ЛНР Александр Чупра, при взятии в плен ВСУ добили двух раненных из числа народной милиции республики. Издевательства над военнопленными были зафиксированы и в лагере Днепропетровска. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Военнопленным в украинском лагере «Запад-1» показывали документальные фильмы про лидера украинских националистов Степана Бандеру и «Украинскую повстанческую армию» (УПА, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом рассказал освобожденный военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий. «У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекций <…> Нас просвещали по поводу истории УПА. Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке „образовательное“ кино, про Бандеру», — сообщил боец в беседе с РИА Новости. По его словам, отказаться от просмотра было нельзя — надзиратели следили за этим и заставляли приседать тех, кто отвлекался или засыпал. Вернувшиеся на родину бойцы регулярно рассказывают о зверских условиях содержания в украинском плену. Освобожденные 11 военнослужащих ЛНР заявляли, что их избивали и жестоко пытали. Как сообщал боец ЛНР Александр Чупра, при взятии в плен ВСУ добили двух раненных из числа народной милиции республики. Издевательства над военнопленными были зафиксированы и в лагере Днепропетровска. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.