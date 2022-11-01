ВС России нарушили систему управления ВСУ, Киев получит комплексы NASAMS: главное к 1 ноября

ВС РФ нарушили производство на военно-промышленных комплексах Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России нарушили управление группировками ВСУ. Украина получит от США ракетные комплексы NASAMS. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 1 ноября.
- ВС России разрушили систему управления ВСУ. Также было нарушено производство на военно-промышленных комплексах Украины, сообщили в Минобороны.
- Украина получит от Соединенных Штатов ракетные комплексы NASAMS в начале ноября. В Германии обучаются эксплуатации оружия около 100 украинских военных, сообщает The New York Times.
- Украина не собирается садиться с Россией за стол переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
- В издании Newsweek заявили, что только треть военных грузов, отправленных США для помощи Украине, достигла пункта назначения. Несмотря на то, что президент США Джо Байден знает о коррумпированности Киева, он продолжает выделять стране миллионы долларов, что вызывает тревогу у американцев.
- Отцу погибшего на Украине Михаила Масякина вручили орден Мужества сына. В церемонии вручения принимал участие глава района Иван Сурменев.
- В Виннице и Харькове открываются пункты обогревов. Причиной тому стали перебои с электроснабжением. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
- Жители Херсонской области могут получить бесплатное жилье в других регионах России. Также они имеют возможность заменить жилищный сертификат на социальное пособие, сообщила URA.RU министр социальной политики региона Алла Бархатнова.
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