NYT: Украина получит от США комплексы NASAMS в начале ноября

01 ноября 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Первые два ЗРК будут доставлены на Украину в течение нескольких дней, сообщает NYT Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие ПВО проходят обучение по применению зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Тем самым они прокладывают путь для первых доставок систем на Украину в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает The New York Times. «Несколько десятков украинских военнослужащих ПВО проходят обучение в Германии по использованию передовых национальных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), известных как NASAMS, что прокладывает путь к доставке первых систем в Украину в ближайшие несколько дней», — сообщили в издании со ссылкой на официальный источник. Также уточняется, что норвежские инструкторы обучали эксплуатации системы и боеприпасов около 100 военнослужащих ВСУ. Украина призывала страны Запада предоставить более совершенные системы вооружения, так как РФ наращивала удары по украинской инфраструктуре. «Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить им возможности NASAMS», — заявил журналистам министр обороны Ллойд Дж. Остин III. Он добавил, что уже в начале ноября на Украину прибудут первые две системы. ЗРК NASAMS — усовершенствованная национальная система с ракетами «земля — воздух» малого и среднего радиуса действия. Комплекс совместно разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. В основе ЗРК — авиационные ракеты класса «воздух — воздух», адаптированные для пуска с наземной установки. Ранее сообщалось, что США передадут Украине восемь систем NASAMS. Об этом заявил представитель Пентагона, передает MK.RU .

Украинские военнослужащие ПВО проходят обучение по применению зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Тем самым они прокладывают путь для первых доставок систем на Украину в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает The New York Times. «Несколько десятков украинских военнослужащих ПВО проходят обучение в Германии по использованию передовых национальных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), известных как NASAMS, что прокладывает путь к доставке первых систем в Украину в ближайшие несколько дней», — сообщили в издании со ссылкой на официальный источник. Также уточняется, что норвежские инструкторы обучали эксплуатации системы и боеприпасов около 100 военнослужащих ВСУ. Украина призывала страны Запада предоставить более совершенные системы вооружения, так как РФ наращивала удары по украинской инфраструктуре. «Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить им возможности NASAMS», — заявил журналистам министр обороны Ллойд Дж. Остин III. Он добавил, что уже в начале ноября на Украину прибудут первые две системы. ЗРК NASAMS — усовершенствованная национальная система с ракетами «земля — воздух» малого и среднего радиуса действия. Комплекс совместно разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. В основе ЗРК — авиационные ракеты класса «воздух — воздух», адаптированные для пуска с наземной установки. Ранее сообщалось, что США передадут Украине восемь систем NASAMS. Об этом заявил представитель Пентагона, передает MK.RU.