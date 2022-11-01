Пушилин заявил об укреплении новых позиций под Донецком

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о занятии ВС РФ новых позиций в Марьинке под Донецком. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке», — заявил Пушилин в видеообращении. Он отметил, что продолжаются бои за Павловку, а также в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. По его словам, одной из самых сложных остается ситуация на Краснолиманском направлении.
Ранее ВС РФ вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные позиции из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Однако Пушилин сообщил, что сдавать это направление союзные войска не собираются. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о занятии ВС РФ новых позиций в Марьинке под Донецком. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке», — заявил Пушилин в видеообращении. Он отметил, что продолжаются бои за Павловку, а также в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. По его словам, одной из самых сложных остается ситуация на Краснолиманском направлении. Ранее ВС РФ вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные позиции из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Однако Пушилин сообщил, что сдавать это направление союзные войска не собираются. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.