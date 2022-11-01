Пушилин заявил об укреплении новых позиций под Донецком

Пушилин: в Марьинке под Донецком ВС РФ заняли новые позиции

02 ноября 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о занятии ВС РФ новых позиций в Марьинке под Донецком. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке», — заявил Пушилин в видеообращении. Он отметил, что продолжаются бои за Павловку, а также в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. По его словам, одной из самых сложных остается ситуация на Краснолиманском направлении. Ранее ВС РФ вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные позиции из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Однако Пушилин сообщил, что сдавать это направление союзные войска не собираются. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о занятии ВС РФ новых позиций в Марьинке под Донецком. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке», — заявил Пушилин в видеообращении. Он отметил, что продолжаются бои за Павловку, а также в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. По его словам, одной из самых сложных остается ситуация на Краснолиманском направлении. Ранее ВС РФ вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные позиции из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Однако Пушилин сообщил, что сдавать это направление союзные войска не собираются. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.