01 ноября 2022

Пушилин заявил об укреплении новых позиций под Донецком

Пушилин: в Марьинке под Донецком ВС РФ заняли новые позиции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Денис Пушилин заявил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о занятии ВС РФ новых позиций в Марьинке под Донецком. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке», — заявил Пушилин в видеообращении. Он отметил, что продолжаются бои за Павловку, а также в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. По его словам, одной из самых сложных остается ситуация на Краснолиманском направлении.

Ранее ВС РФ вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные позиции из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Однако Пушилин сообщил, что сдавать это направление союзные войска не собираются. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о занятии ВС РФ новых позиций в Марьинке под Донецком. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке», — заявил Пушилин в видеообращении. Он отметил, что продолжаются бои за Павловку, а также в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. По его словам, одной из самых сложных остается ситуация на Краснолиманском направлении. Ранее ВС РФ вывела войска из Красного Лимана и перешла на более выгодные позиции из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Однако Пушилин сообщил, что сдавать это направление союзные войска не собираются. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...