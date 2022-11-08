Банки уличили россиян, притворяющихся мобилизованными, в мошенничестве

Банки увидели риски мошенничества при получении кредитных каникул мобилизованными

09 ноября 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

Кредиторы смогут запрашивать подтверждение мобилизации заемщика Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банки обеспокоены риском мошенничества при получении кредитных каникул мобилизованными. Из-за того, что необязательно приносить документы об участии в СВО, отсрочку по выплатам могут просить недобросовестные заемщики. Об этом сказано в письме Национального совета финрынка (НСФР) в адрес Центробанка. По причине того, что клиент не обязан предоставлять банку документы об участии в СВО, возникает риск мошенничества. Кредитные каникулы могут потребовать заемщики, которые не являются военнослужащими или мобилизованными. Также в документе указывается, что в конце ноября финансовые организации смогут запросить у ФНС подтверждение достоверности о мобилизации заемщика. Если сведения не подтверждаются, то это не будет основанием для отказа заемщику. «Кредитные организации оказываются в состоянии правовой неопределенности. Из-за этого банкам придется создавать повышенные резервы по ссудам мобилизованным гражданам, возникнет дополнительное давление на капитал финорганизаций», — рассказывает «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин. В Центробанке сообщили, что изучат письмо НСФР после его получения. С конца ноября кредиторы смогут запрашивать подтверждение, что заемщик был мобилизован. Ранее URA.RU писало, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что кредитные каникулы для мобилизованных россиян распространяются и на займы, взятые в микрофинансовых организациях. Аксаков добавил, что подтверждения на право предоставления кредитных каникул следует отдать в кредитную организацию за время организации и за месяц после. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банки обеспокоены риском мошенничества при получении кредитных каникул мобилизованными. Из-за того, что необязательно приносить документы об участии в СВО, отсрочку по выплатам могут просить недобросовестные заемщики. Об этом сказано в письме Национального совета финрынка (НСФР) в адрес Центробанка. По причине того, что клиент не обязан предоставлять банку документы об участии в СВО, возникает риск мошенничества. Кредитные каникулы могут потребовать заемщики, которые не являются военнослужащими или мобилизованными. Также в документе указывается, что в конце ноября финансовые организации смогут запросить у ФНС подтверждение достоверности о мобилизации заемщика. Если сведения не подтверждаются, то это не будет основанием для отказа заемщику. «Кредитные организации оказываются в состоянии правовой неопределенности. Из-за этого банкам придется создавать повышенные резервы по ссудам мобилизованным гражданам, возникнет дополнительное давление на капитал финорганизаций», — рассказывает «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин. В Центробанке сообщили, что изучат письмо НСФР после его получения. С конца ноября кредиторы смогут запрашивать подтверждение, что заемщик был мобилизован. Ранее URA.RU писало, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что кредитные каникулы для мобилизованных россиян распространяются и на займы, взятые в микрофинансовых организациях. Аксаков добавил, что подтверждения на право предоставления кредитных каникул следует отдать в кредитную организацию за время организации и за месяц после.