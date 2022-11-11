Украина строит забор на границе с Беларусью

11 ноября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Украина уже построила 3 км забора на границе с Беларусью Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина строит стену на границе с Беларусью. Об этом сообщил замруководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Ее стоимость оценивается в 17 млрд гривен. «На Севере [Украины] кипит другая работа — здесь строят стену на границе с Беларусью», — поделился Тимошенко в своем telegram-канале. Он уточнил, что укрепление представляет из себя ров, насыпь и железобетонный забор с колючей проволокой. Тимошенко добавил, что на данный момент уже построено около 3 км границы, однако «работы продолжаются». Замруководителя Офиса Президента Украины также сообщил и о возведении оборонных сооружений в регионах, граничащих с территорией России, подчеркнув, что над обустройством границы системно работают как областные власти, так и местный бизнес «Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование, чтобы увидеть врага далеко в тылу», — заключил Тимошенко. В декабре 2021 года спикер Верховной рады Руслан Стефанчук поделился с «Интерфаксом», что для возведения сооружения необходимо около 17 млрд гривен. «Это огромные деньги. Надо понимать, откуда их взять», — сетовал Стефанчук, отмечая, что на данный момент в распоряжении Украины на эти цели есть только 900 млн. Украинские власти начали задумываться о возведении защитного сооружения на границе с Беларусью еще до начала Россией спецоперации. На такое решение их тогда подвигли миграционный кризис и присутствие войск России на территории соседней страны.

Украина строит стену на границе с Беларусью. Об этом сообщил замруководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Ее стоимость оценивается в 17 млрд гривен. «На Севере [Украины] кипит другая работа — здесь строят стену на границе с Беларусью», — поделился Тимошенко в своем telegram-канале. Он уточнил, что укрепление представляет из себя ров, насыпь и железобетонный забор с колючей проволокой. Тимошенко добавил, что на данный момент уже построено около 3 км границы, однако «работы продолжаются». Замруководителя Офиса Президента Украины также сообщил и о возведении оборонных сооружений в регионах, граничащих с территорией России, подчеркнув, что над обустройством границы системно работают как областные власти, так и местный бизнес «Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование, чтобы увидеть врага далеко в тылу», — заключил Тимошенко. В декабре 2021 года спикер Верховной рады Руслан Стефанчук поделился с «Интерфаксом», что для возведения сооружения необходимо около 17 млрд гривен. «Это огромные деньги. Надо понимать, откуда их взять», — сетовал Стефанчук, отмечая, что на данный момент в распоряжении Украины на эти цели есть только 900 млн. Украинские власти начали задумываться о возведении защитного сооружения на границе с Беларусью еще до начала Россией спецоперации. На такое решение их тогда подвигли миграционный кризис и присутствие войск России на территории соседней страны.