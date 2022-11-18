Макрон решил использовать Си Цзиньпина для давления на Россию

18 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Китай играет важную роль во взаимоотношениях Франции с РФ, считает Макрон Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Способность главы Китая Си Цзиньпина оказывать давление на Россию является чрезвычайно полезной. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Способность Китая оказывать давление на Россию оказывается „чрезвычайно полезной“, поскольку международное сообщество наращивает усилия по прекращению войны в Украине. Китай играет важную роль для наших целей», — передает слова Макрона газета Financial Times. По его словам, Си отказался напрямую обвинять Россию в начале конфликта на Украине. Россия действовала исходя из своих интересов, в которых хотела обезопасить себя от расширения НАТО на восток. Также президент Франции добавил, что в отношении ядерного оружия страны должны соблюдать международное право. В конце он выразил надежду, что после саммита G20 украинцы вернутся за стол переговоров. Сближение России и Китая происходит уже многие годы. Китай не голосует против России в вопросах ООН касательно специальной военной операции на Украине. Такой союз могут использовать страны Запада. Также происходит и обратный процесс. В октябре Си выступил за укрепление сотрудничества Китая и США, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Способность главы Китая Си Цзиньпина оказывать давление на Россию является чрезвычайно полезной. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Способность Китая оказывать давление на Россию оказывается „чрезвычайно полезной“, поскольку международное сообщество наращивает усилия по прекращению войны в Украине. Китай играет важную роль для наших целей», — передает слова Макрона газета Financial Times. По его словам, Си отказался напрямую обвинять Россию в начале конфликта на Украине. Россия действовала исходя из своих интересов, в которых хотела обезопасить себя от расширения НАТО на восток. Также президент Франции добавил, что в отношении ядерного оружия страны должны соблюдать международное право. В конце он выразил надежду, что после саммита G20 украинцы вернутся за стол переговоров. Сближение России и Китая происходит уже многие годы. Китай не голосует против России в вопросах ООН касательно специальной военной операции на Украине. Такой союз могут использовать страны Запада. Также происходит и обратный процесс. В октябре Си выступил за укрепление сотрудничества Китая и США, сообщает «Федеральное агентство новостей».