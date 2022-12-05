В Молдавии проверили ракету, упавшую рядом с Украиной

06 декабря 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

В Молдавии призвали дождаться окончания экспертизы по упавшей ракете Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Министерство внутренних дел Молдавии после расследования заявило, что обломки ракеты, упавшей в сад возле города Бричаны (город в Молдавии, — ред. URA.RU), не опасны. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что необходимо дождаться заключения экспертизы инцидента. «Специалисты ИГП осмотрели корпус ракеты и четыре других его элемента, обнаруженных в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества на этих объектах нет», — написали в telegram представители Министерства внутренних дел страны. «Мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты. Если взглянем на карту, это место очень близко к границе с Украиной и это серьезно», — подчеркнул Гросу в эфире кишиневского телеканала Pro TV. Власти Молдавии пока не уточняют, чья ракета упала в стране, в правительстве лишь отметили, что МВД страны «держит ситуацию под контролем». По данным некоторых СМИ, в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Ранее стало известно, что в Молдавии, недалеко от города Бричаны, который находится рядом с украинской границей, патруль пограничной полиции обнаружили неразорвавшуюся ракету. Об этом сообщается на официальном сайте МВД страны.

Министерство внутренних дел Молдавии после расследования заявило, что обломки ракеты, упавшей в сад возле города Бричаны (город в Молдавии, — ред. URA.RU), не опасны. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что необходимо дождаться заключения экспертизы инцидента. «Специалисты ИГП осмотрели корпус ракеты и четыре других его элемента, обнаруженных в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества на этих объектах нет», — написали в telegram представители Министерства внутренних дел страны. «Мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты. Если взглянем на карту, это место очень близко к границе с Украиной и это серьезно», — подчеркнул Гросу в эфире кишиневского телеканала Pro TV. Власти Молдавии пока не уточняют, чья ракета упала в стране, в правительстве лишь отметили, что МВД страны «держит ситуацию под контролем». По данным некоторых СМИ, в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Ранее стало известно, что в Молдавии, недалеко от города Бричаны, который находится рядом с украинской границей, патруль пограничной полиции обнаружили неразорвавшуюся ракету. Об этом сообщается на официальном сайте МВД страны.