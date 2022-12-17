17 декабря 2022

Посол РФ: США теряют страх, продолжая помогать Киеву

Посол Антонов: США втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, нато, военный, nato, солдат
Вашингтон настроен исключительно на эскалацию конфликта на Украине, пишет Newsweek Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США с каждой новой поставкой Украине мощного вооружения теряют инстинкт самосохранения. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон, поставляя Украине оружие, все глубже втягивается в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения», — передает Newsweek со ссылкой на слова Антонова. Сообщается, что поставки американцами мощного вооружения украинской власти показывает настрой Белого дома на эскалацию ситуации на Украине.

Ранее британские СМИ передавали информацию о том, что западные страны дали определенный сигнал России. Они четко показали намерение начать поставки более мощного вооружения Киеву для перелома положения в конфликте на Украине.

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США с каждой новой поставкой Украине мощного вооружения теряют инстинкт самосохранения. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Вашингтон, поставляя Украине оружие, все глубже втягивается в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения», — передает Newsweek со ссылкой на слова Антонова. Сообщается, что поставки американцами мощного вооружения украинской власти показывает настрой Белого дома на эскалацию ситуации на Украине. Ранее британские СМИ передавали информацию о том, что западные страны дали определенный сигнал России. Они четко показали намерение начать поставки более мощного вооружения Киеву для перелома положения в конфликте на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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