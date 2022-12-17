Посол РФ: США теряют страх, продолжая помогать Киеву

Посол Антонов: США втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения

18 декабря 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Вашингтон настроен исключительно на эскалацию конфликта на Украине, пишет Newsweek Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США с каждой новой поставкой Украине мощного вооружения теряют инстинкт самосохранения. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Вашингтон, поставляя Украине оружие, все глубже втягивается в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения», — передает Newsweek со ссылкой на слова Антонова. Сообщается, что поставки американцами мощного вооружения украинской власти показывает настрой Белого дома на эскалацию ситуации на Украине. Ранее британские СМИ передавали информацию о том, что западные страны дали определенный сигнал России. Они четко показали намерение начать поставки более мощного вооружения Киеву для перелома положения в конфликте на Украине.

США с каждой новой поставкой Украине мощного вооружения теряют инстинкт самосохранения. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Вашингтон, поставляя Украине оружие, все глубже втягивается в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения», — передает Newsweek со ссылкой на слова Антонова. Сообщается, что поставки американцами мощного вооружения украинской власти показывает настрой Белого дома на эскалацию ситуации на Украине. Ранее британские СМИ передавали информацию о том, что западные страны дали определенный сигнал России. Они четко показали намерение начать поставки более мощного вооружения Киеву для перелома положения в конфликте на Украине.