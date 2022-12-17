Посол РФ: США теряют страх, продолжая помогать Киеву

США с каждой новой поставкой Украине мощного вооружения теряют инстинкт самосохранения. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.
«Вашингтон, поставляя Украине оружие, все глубже втягивается в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения», — передает Newsweek со ссылкой на слова Антонова. Сообщается, что поставки американцами мощного вооружения украинской власти показывает настрой Белого дома на эскалацию ситуации на Украине.
Ранее британские СМИ передавали информацию о том, что западные страны дали определенный сигнал России. Они четко показали намерение начать поставки более мощного вооружения Киеву для перелома положения в конфликте на Украине.
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США с каждой новой поставкой Украине мощного вооружения теряют инстинкт самосохранения. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Вашингтон, поставляя Украине оружие, все глубже втягивается в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения», — передает Newsweek со ссылкой на слова Антонова. Сообщается, что поставки американцами мощного вооружения украинской власти показывает настрой Белого дома на эскалацию ситуации на Украине. Ранее британские СМИ передавали информацию о том, что западные страны дали определенный сигнал России. Они четко показали намерение начать поставки более мощного вооружения Киеву для перелома положения в конфликте на Украине.