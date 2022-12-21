«Коммерсант»: Россия перенимает ядерную практику НАТО

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили новую военную практикуФото: Официальный сайт Президента России
Россия и Белоруссия решили перенять практику США и НАТО по ядерному вооружению. Об этом сообщает «Коммерсант», который проанализировал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.
«В Минске было объявлено, что самолеты военно-воздушных сил Белоруссии уже переоборудованы для применения боеприпасов со специальной — то есть ядерной — боевой частью, а их экипажи сейчас проходят необходимую переподготовку. Россия на протяжении многих лет упрекала НАТО, что подобное сотрудничество противоречит „духу и букве“ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — пишет «Коммерсант».
В МИД РФ ответили, что заявления президентов стали вынужденной реакцией на развитие практики совместных ядерных миссий НАТО. Страны альянса расширяют количество участников, задействованных в этом. В министерстве заявили, что не скрывается «антироссийский характер этой деятельности». Контрмеры, которые предпринимают Москва и Минск, реализуются в соответствии с ДНЯО. В МИД РФ сообщили, что пока идет речь только о передаче Белоруссии комплексов «Искандер-М» с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 возможности нести ядерное оружие. «Сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется», — сообщили в министерстве.
Путин и Лукашенко встретились 19 декабря в Минске и обсудили вопросы сотрудничества. Во время переговоров Лукашенко сказал, что страны готовят вместе экипажи, которые способны управлять самолетами, несущими «специфические боеприпасы», передает деловое издание «Взгляд».
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Россия и Белоруссия решили перенять практику США и НАТО по ядерному вооружению. Об этом сообщает «Коммерсант», который проанализировал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина. «В Минске было объявлено, что самолеты военно-воздушных сил Белоруссии уже переоборудованы для применения боеприпасов со специальной — то есть ядерной — боевой частью, а их экипажи сейчас проходят необходимую переподготовку. Россия на протяжении многих лет упрекала НАТО, что подобное сотрудничество противоречит „духу и букве“ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — пишет «Коммерсант». В МИД РФ ответили, что заявления президентов стали вынужденной реакцией на развитие практики совместных ядерных миссий НАТО. Страны альянса расширяют количество участников, задействованных в этом. В министерстве заявили, что не скрывается «антироссийский характер этой деятельности». Контрмеры, которые предпринимают Москва и Минск, реализуются в соответствии с ДНЯО. В МИД РФ сообщили, что пока идет речь только о передаче Белоруссии комплексов «Искандер-М» с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 возможности нести ядерное оружие. «Сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется», — сообщили в министерстве. Путин и Лукашенко встретились 19 декабря в Минске и обсудили вопросы сотрудничества. Во время переговоров Лукашенко сказал, что страны готовят вместе экипажи, которые способны управлять самолетами, несущими «специфические боеприпасы», передает деловое издание «Взгляд».