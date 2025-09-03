Песков призвал не обращать внимание на высказывания Мерца о Путине

Песков считает, что мнение Мерца не имеет веса
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил много нелицеприятных высказываний о президенте России Владимире Путине. Но вряд ли его мнение можно принимать во внимание. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!