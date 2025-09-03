Песков призвал не обращать внимание на высказывания Мерца о Путине

Песков считает, что мнение Мерца не имеет веса
Песков считает, что мнение Мерца не имеет веса

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил много нелицеприятных высказываний о президенте России Владимире Путине. Но вряд ли его мнение можно принимать во внимание. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

