Путин обязал предупреждать россиян о долгах по кредитам

Закон, подписанный Владимиром Путиным, вступит в силу в 2024 году
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны предупреждать россиян о кредитных рисках, если показатель долговой нагрузки заемщика выше 50%. Он вступит в силу с 1 января 2024 года. Соответствующий закон президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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