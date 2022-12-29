Путин обязал предупреждать россиян о долгах по кредитам

Путин подписал закон, обязывающий банки и МФО предупреждать россиян о кредитных рисках
© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Закон, подписанный Владимиром Путиным, вступит в силу в 2024 году Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны предупреждать россиян о кредитных рисках, если показатель долговой нагрузки заемщика выше 50%. Он вступит в силу с 1 января 2024 года. Соответствующий закон президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны предупреждать россиян о кредитных рисках, если показатель долговой нагрузки заемщика выше 50%. Он вступит в силу с 1 января 2024 года. Соответствующий закон президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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