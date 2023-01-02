Замкомандующего ВВС Белоруссии: офицеры НАТО просят решать вопросы на русском языке

03 января 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Представителям польских и литовских подразделений проще общаться на русском Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицеры из сопредельных с Белоруссией стран НАТО при решении оперативных вопросов переходят с английского языка на русский. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Анатолий Булавко. «Да. Общаемся», — ответил он на вопрос журналиста Кирилла Казакова о том, ведут ли белорусские офицеры переговоры в эфире с представителями соответствующих польских и литовских подразделений. Эфир ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ был 2 января. «Как ни парадоксально это звучит, им проще с нами общаться на русском языке, а не на английском», — отметил Булавко. По его словам, белорусские военные начинают разговаривать с офицерами НАТО на английском языке, однако те переходят на русский. Ранее журналист американского телеканала CNN Nick Paton Walsh сообщал, что НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия. Он также отмечал, что заявления о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны. По его словам, есть переменные, которые могут сыграть на руку РФ.

Офицеры из сопредельных с Белоруссией стран НАТО при решении оперативных вопросов переходят с английского языка на русский. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Анатолий Булавко. «Да. Общаемся», — ответил он на вопрос журналиста Кирилла Казакова о том, ведут ли белорусские офицеры переговоры в эфире с представителями соответствующих польских и литовских подразделений. Эфир ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ был 2 января. «Как ни парадоксально это звучит, им проще с нами общаться на русском языке, а не на английском», — отметил Булавко. По его словам, белорусские военные начинают разговаривать с офицерами НАТО на английском языке, однако те переходят на русский. Ранее журналист американского телеканала CNN Nick Paton Walsh сообщал, что НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия. Он также отмечал, что заявления о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны. По его словам, есть переменные, которые могут сыграть на руку РФ.