02 января 2023

Замкомандующего ВВС Белоруссии: офицеры НАТО просят решать вопросы на русском языке

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НАТО. Москва, нато, военный, nato, солдат, армия нато, бундесвер, армия германии
Представителям польских и литовских подразделений проще общаться на русском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Офицеры из сопредельных с Белоруссией стран НАТО при решении оперативных вопросов переходят с английского языка на русский. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Анатолий Булавко.

«Да. Общаемся», — ответил он на вопрос журналиста Кирилла Казакова о том, ведут ли белорусские офицеры переговоры в эфире с представителями соответствующих польских и литовских подразделений. Эфир ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ был 2 января. «Как ни парадоксально это звучит, им проще с нами общаться на русском языке, а не на английском», — отметил Булавко. По его словам, белорусские военные начинают разговаривать с офицерами НАТО на английском языке, однако те переходят на русский.

Ранее журналист американского телеканала CNN Nick Paton Walsh сообщал, что НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия. Он также отмечал, что заявления о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны. По его словам, есть переменные, которые могут сыграть на руку РФ.

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Офицеры из сопредельных с Белоруссией стран НАТО при решении оперативных вопросов переходят с английского языка на русский. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Анатолий Булавко. «Да. Общаемся», — ответил он на вопрос журналиста Кирилла Казакова о том, ведут ли белорусские офицеры переговоры в эфире с представителями соответствующих польских и литовских подразделений. Эфир ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ был 2 января. «Как ни парадоксально это звучит, им проще с нами общаться на русском языке, а не на английском», — отметил Булавко. По его словам, белорусские военные начинают разговаривать с офицерами НАТО на английском языке, однако те переходят на русский. Ранее журналист американского телеканала CNN Nick Paton Walsh сообщал, что НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия. Он также отмечал, что заявления о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны. По его словам, есть переменные, которые могут сыграть на руку РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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