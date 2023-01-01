В США рассказали об искушении НАТО принудить Зеленского к миру

CNN: НАТО может заставить Украину пойти на мир из-за поставок оружия

01 января 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

НАТО может заставить Зеленского подписать мир с Россией, сообщает CNN Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «НАТО может потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире», — говорится в публикации . Ее автор — Nick Paton Walsh. Также в ней отмечается, что заявления о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны. Есть переменные, которые могут сыграть на руку РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО начали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. Украина в скором времени получит ЗРК Patriot. Однако исследовательская служба конгресса США предупредила о проблемах, связанных с поставками такого типа вооружения. Проблемы связаны с тем, что изъятие техники из существующих американских запасов командований ВС США приведет к увеличению рисков в этих секторах. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал получение Украиной ПВО Patriot «психологическим переломом» в поставках оружия. И заявил, что Киеву нужно еще больше, сообщает телеканал «Царьград».

НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «НАТО может потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире», — говорится в публикации. Ее автор — Nick Paton Walsh. Также в ней отмечается, что заявления о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны. Есть переменные, которые могут сыграть на руку РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО начали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. Украина в скором времени получит ЗРК Patriot. Однако исследовательская служба конгресса США предупредила о проблемах, связанных с поставками такого типа вооружения. Проблемы связаны с тем, что изъятие техники из существующих американских запасов командований ВС США приведет к увеличению рисков в этих секторах. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал получение Украиной ПВО Patriot «психологическим переломом» в поставках оружия. И заявил, что Киеву нужно еще больше, сообщает телеканал «Царьград».