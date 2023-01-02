Власти бросили наемника из Франции, потерявшего ногу на Украине

03 января 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Власти Франции не оказали никакой помощи раненому наемнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемник из Франции, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), Максим Броншэн, потеряв ногу в боях, не встретил никакой помощи от французского посольства в Киеве. Об этом рассказал сам Броншэн. «Когда я получил тяжелое ранение посольство Франции никак на это не отреагировало и не оказало никакой помощи», — передает слова Броншэна французский телеканал TF1 . Он добавил, что его родная страна оказывает всевозможную помощь украинским властям, но не обращает никакого внимания на своих собственных граждан, которые приняли решение воевать в составе ВСУ. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на стороне ВСУ воюют выходцы из 30 стран мира. Украинское командование отправило отряды наемников, вооруженных оружием НАТО, в города Бахмут (Артемовск) и Соледар, передает RT. В Минобороны РФ отчитались о том, что российские войска в результате удара высокоточным оружием ликвидировала в ДНР и Харьковской области около 70 иностранных наемников, сообщает «Национальная служба новостей».

Наемник из Франции, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), Максим Броншэн, потеряв ногу в боях, не встретил никакой помощи от французского посольства в Киеве. Об этом рассказал сам Броншэн. «Когда я получил тяжелое ранение посольство Франции никак на это не отреагировало и не оказало никакой помощи», — передает слова Броншэна французский телеканал TF1. Он добавил, что его родная страна оказывает всевозможную помощь украинским властям, но не обращает никакого внимания на своих собственных граждан, которые приняли решение воевать в составе ВСУ. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на стороне ВСУ воюют выходцы из 30 стран мира. Украинское командование отправило отряды наемников, вооруженных оружием НАТО, в города Бахмут (Артемовск) и Соледар, передает RT. В Минобороны РФ отчитались о том, что российские войска в результате удара высокоточным оружием ликвидировала в ДНР и Харьковской области около 70 иностранных наемников, сообщает «Национальная служба новостей».