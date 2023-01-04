Эндокринолог развеял главный миф о связи сладостей и диабета

05 января 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Утверждение о том, что сладкое вызывает диабет, является мифом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Утверждение о том, что сладкое вызывает сахарный диабет является мифом, однако риск заболевания повышается у людей с избыточной массой тела или ожирением. Об этом сообщил эндокринолог, президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров. «Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, и у них проявится диабет второго типа. При этом, если человек не будет есть сладкое, а продукты, от которых набирают вес — например, хлеб и колбасу, то он так же будет полнеть и иметь те же шансы заболеть диабетом», — рассказал Майоров РИА Новости. Он уточнил, что если худой человек ест много сахара, то у него шансы заболеть диабетом будут не выше, чем у тех, кто правильно питается. Эндокринолог напомнил, что диабет бывает двух типов — первого и вторго. Первый тип связан только с генетикой, а второй еще и с образом жизни. По статистике, вторым типом диабета болеют 97 процентов пациентов с этим диагнозом. Предупредить развитие диабета можно только через снижение веса, то есть правильное питаясь и используя умеренные физические нагрузки. Ранее уральский врач раскрыла, чем грозит переедание мандаринов. Человек может получить приступ аллергии или проявление язвенной болезни. Главврач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов предупреждал, что диабет можно распознать по отражению в зеркале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утверждение о том, что сладкое вызывает сахарный диабет является мифом, однако риск заболевания повышается у людей с избыточной массой тела или ожирением. Об этом сообщил эндокринолог, президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров. «Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, и у них проявится диабет второго типа. При этом, если человек не будет есть сладкое, а продукты, от которых набирают вес — например, хлеб и колбасу, то он так же будет полнеть и иметь те же шансы заболеть диабетом», — рассказал Майоров РИА Новости. Он уточнил, что если худой человек ест много сахара, то у него шансы заболеть диабетом будут не выше, чем у тех, кто правильно питается. Эндокринолог напомнил, что диабет бывает двух типов — первого и вторго. Первый тип связан только с генетикой, а второй еще и с образом жизни. По статистике, вторым типом диабета болеют 97 процентов пациентов с этим диагнозом. Предупредить развитие диабета можно только через снижение веса, то есть правильное питаясь и используя умеренные физические нагрузки. Ранее уральский врач раскрыла, чем грозит переедание мандаринов. Человек может получить приступ аллергии или проявление язвенной болезни. Главврач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов предупреждал, что диабет можно распознать по отражению в зеркале.