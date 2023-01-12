Кремль отказался присваивать Лукашенко звание полковника

В Кремле не планируют присваивать президенту республики Александру Лукашенко новое звание
В Кремле не планируют присваивать президенту республики Беларусь Александру Лукашенко звание полковника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не считаем [что пора присваивать звание]», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Владимир Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника. Об этом он сообщал в апреле 2022 года.
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