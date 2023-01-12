Кремль отказался присваивать Лукашенко звание полковника

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко, лукашенко александр
В Кремле не планируют присваивать президенту республики Александру Лукашенко новое звание Фото:

В Кремле не планируют присваивать президенту республики Беларусь Александру Лукашенко звание полковника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не считаем [что пора присваивать звание]», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Владимир Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника. Об этом он сообщал в апреле 2022 года.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Кремле не планируют присваивать президенту республики Беларусь Александру Лукашенко звание полковника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не считаем [что пора присваивать звание]», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Владимир Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника. Об этом он сообщал в апреле 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...