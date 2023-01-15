Минобороны: российская ПВО сбила два беспилотника над Донбассом

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Российская ПВО сбила два украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Система противовоздушной обороны РФ сбила два украинских беспилотника в ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики», — написали в сводке Минобороны. Также в ведомстве уточнили, что российской ПВО были перехвачены восемь снарядов СЗО HIMARS и «Ураган» в районах Кременной и Лисичанска ЛНР, а также Васильевки, Подгорного и Новомихайловки Запорожской области.

Министерство обороны также сообщало о том, что на краснолиманском направлении потери украинских военных составили более 115 бойцов. Кроме того, ВС РФ уничтожили шесть транспортных средств ВСУ.

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Система противовоздушной обороны РФ сбила два украинских беспилотника в ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики», — написали в сводке Минобороны. Также в ведомстве уточнили, что российской ПВО были перехвачены восемь снарядов СЗО HIMARS и «Ураган» в районах Кременной и Лисичанска ЛНР, а также Васильевки, Подгорного и Новомихайловки Запорожской области. Министерство обороны также сообщало о том, что на краснолиманском направлении потери украинских военных составили более 115 бойцов. Кроме того, ВС РФ уничтожили шесть транспортных средств ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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