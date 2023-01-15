Минобороны: российская ПВО сбила два беспилотника над Донбассом

Российская ПВО сбила два украинских БПЛА Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Система противовоздушной обороны РФ сбила два украинских беспилотника в ЛНР и ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики», — написали в сводке Минобороны. Также в ведомстве уточнили, что российской ПВО были перехвачены восемь снарядов СЗО HIMARS и «Ураган» в районах Кременной и Лисичанска ЛНР, а также Васильевки, Подгорного и Новомихайловки Запорожской области.

Министерство обороны также сообщало о том, что на краснолиманском направлении потери украинских военных составили более 115 бойцов. Кроме того, ВС РФ уничтожили шесть транспортных средств ВСУ.