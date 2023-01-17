Экс-советник президента Украины: непобедимое оружие Путина уничтожит офис Зеленского

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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, ракета пво
Ракеты С-400 могут поразить офис Зеленского, заявил Олег Соскин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ракеты С-400 смогут поразить офис президента Украины Владимира Зеленского. Такой тип ракет ПВО Украины не может сбить. Об этом заявил экс-советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ракеты С-400 могут спокойно поразить президентскую администрацию, суды, национальный банк», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он также отметил, что наличие ракет С-400 позволяет России наносить удары по центрам принятия решений Украины.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 14 января по жилому дому в Днепре прилетела ракета. В результате инцидента погибло 35 человек, по данным на 16 января. После этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ПВО Украины причастно к инциденту. Также он отметил, что Украина не имеет в арсенале ракет, способных сбить российские С-400.

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Российские ракеты С-400 смогут поразить офис президента Украины Владимира Зеленского. Такой тип ракет ПВО Украины не может сбить. Об этом заявил экс-советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ракеты С-400 могут спокойно поразить президентскую администрацию, суды, национальный банк», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он также отметил, что наличие ракет С-400 позволяет России наносить удары по центрам принятия решений Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 14 января по жилому дому в Днепре прилетела ракета. В результате инцидента погибло 35 человек, по данным на 16 января. После этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ПВО Украины причастно к инциденту. Также он отметил, что Украина не имеет в арсенале ракет, способных сбить российские С-400.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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