Экс-советник президента Украины: непобедимое оружие Путина уничтожит офис Зеленского

Российские ракеты С-400 смогут поразить офис президента Украины Владимира Зеленского. Такой тип ракет ПВО Украины не может сбить. Об этом заявил экс-советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Ракеты С-400 могут спокойно поразить президентскую администрацию, суды, национальный банк», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он также отметил, что наличие ракет С-400 позволяет России наносить удары по центрам принятия решений Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 14 января по жилому дому в Днепре прилетела ракета. В результате инцидента погибло 35 человек, по данным на 16 января. После этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ПВО Украины причастно к инциденту. Также он отметил, что Украина не имеет в арсенале ракет, способных сбить российские С-400.
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Российские ракеты С-400 смогут поразить офис президента Украины Владимира Зеленского. Такой тип ракет ПВО Украины не может сбить. Об этом заявил экс-советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ракеты С-400 могут спокойно поразить президентскую администрацию, суды, национальный банк», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Он также отметил, что наличие ракет С-400 позволяет России наносить удары по центрам принятия решений Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 14 января по жилому дому в Днепре прилетела ракета. В результате инцидента погибло 35 человек, по данным на 16 января. После этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ПВО Украины причастно к инциденту. Также он отметил, что Украина не имеет в арсенале ракет, способных сбить российские С-400.