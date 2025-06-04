В Японии забили тревогу из-за падения уровня рождаемости детей

В 2024 году рождаемость в Японии вновь обновила антирекорд: за год в стране появилось на свет всего 686 тысяч детей, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
«Число рождений в Японии впервые в 2024 году опустилось ниже 700 тысяч, сократившись на 5,7% по сравнению с предыдущим годом», — пишет Kyodo. Суммарный коэффициент рождаемости, отражающий среднее число детей, которых рожает одна женщина за жизнь, снизился до 1,15 против 1,2 годом ранее. Эксперты отмечают, что этот показатель неуклонно падает уже девять лет подряд.
Для сравнения: в 1973 году в Японии рождалось 2,09 миллиона детей ежегодно. К 2016 году этот показатель опустился ниже одного миллиона, а в 2022 году — ниже 800 тысяч. После 2008 года население Японии стабильно сокращается, что связано прежде всего с низкой рождаемостью. Примечательно, что на фоне падения рождаемости количество зарегистрированных браков в 2024 году выросло более чем на 10 тысяч и достигло 485 тысяч. Однако это не компенсировало демографический спад. Одновременно смертность в стране достигла рекордного значения с конца Второй мировой войны: за год скончалось более 1,6 миллиона человек.
Эксперты связывают снижение рождаемости с целым рядом факторов: экономической нестабильностью, ростом стоимости жизни, изменением приоритетов молодежи и трудностями совмещения карьеры и семьи. Власти Японии уже несколько лет пытаются стимулировать рождаемость с помощью различных социальных программ, однако пока эти меры не приносят ощутимых результатов.
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