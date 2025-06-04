В Чечне заявили, что спасли жизнь задержанному на Ярославском вокзале блогеру Щепихину

Министр ЧР Дудаев встал на сторону силовиков, задержавших блогера Щепихина
© Служба новостей «URA.RU»
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Дудаев: бизнесмену Щепихину спасли жизнь
Дудаев: бизнесмену Щепихину спасли жизнь Фото:

Правительство Чечни заявило, что при задержании российского предпринимателя Арега Щепихина были спасены его жизнь и здоровье. Об этом сообщил министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев.

«Сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, по сути спасли ему жизнь или как минимум здоровье», — заявил Дудаев в своем telegram-канале. Ранее чеченская администрация квалифицировала пропажу Щепихина как задержание.

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Правительство Чечни заявило, что при задержании российского предпринимателя Арега Щепихина были спасены его жизнь и здоровье. Об этом сообщил министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев. «Сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, по сути спасли ему жизнь или как минимум здоровье», — заявил Дудаев в своем telegram-канале. Ранее чеченская администрация квалифицировала пропажу Щепихина как задержание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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