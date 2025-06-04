В Чечне заявили, что спасли жизнь задержанному на Ярославском вокзале блогеру Щепихину

Дудаев: бизнесмену Щепихину спасли жизнь
Правительство Чечни заявило, что при задержании российского предпринимателя Арега Щепихина были спасены его жизнь и здоровье. Об этом сообщил министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев.
«Сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, по сути спасли ему жизнь или как минимум здоровье», — заявил Дудаев в своем telegram-канале. Ранее чеченская администрация квалифицировала пропажу Щепихина как задержание.
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