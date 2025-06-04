ВС РФ окружают Киев и берут ВСУ в кольцо под Харьковом: карта СВО 4 июня

На восточном фронте продолжается активное наступление российских войск, которые стремительно приближаются к Киеву. Согласно последним данным, российские силы предпринимают шаги по окружению столицы, что может значительно усложнить положение ВСУ на фронте. Кроме того, ВС РФ создают огневое кольцо вокруг противника в Харьковской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Новая стратегия ВСУ вдохновила ВС РФ затянуть петлю вокруг Киева
Ситуация в районе СВО продолжает складываться в пользу российских войск, которые последовательно ужесточают окружение вокруг Киева. Несмотря на новую стратегию ВС Украины, предполагающую использование массированных ударов дронов, она не оказывает значительного влияния на общий ход конфликта. По мнению авторов издания Аsia Тimes, ВСУ лишь замедлили, но не смогли остановить продвижение российских войск.
Харьковское направление
Российские военные начали операцию по созданию огневого кольца вокруг украинских войск, находящихся в районе Радьковки Харьковской области. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас фиксируется продвижение ВС РФ в лесистой местности юго-восточнее Радьковки.
Донецкое направление
Расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) AHS Krab польского производства. Она находилась в районе Лимана в ДНР. По данным оборонного ведомства, САУ была обнаружена в ходе разведки на замаскированной позиции.
Южнодонецкое направление
На южнодонецком участке фронта ВСУ продолжают пытаться контратаковать. Это замедляет, но не останавливает наступление войск России в сторону Комара и их приближение к границе с Днепропетровской областью, передает telegram-канал WarGonzo.
Военные для освобождения Троицкого преодолели малыми группами около 15 км
Для освобождения Троицкого в ДНР российским бойцам пришлось пройти 15 километров по открытой местности под атакой украинских дронов, сообщил командир мотострелкового отделения группировки войск «Центр» Сергей Талалаев. Он добавил, что из-за хорошо укрепленных позиций противника обход осуществлялся малыми группами с флангов через лесополосы.
Сумское направление
На сумском направлении ВСУ продолжают попытки прорыва через оборону российских войск на Теткинском участке, подтягивая дополнительные силы. Однако до сих пор им не удается добиться ощутимых результатов. В то же время ВС РФ продолжают расширять свои позиции в области.
Активные бои продолжаются в населенных пунктах Андреевка и Кондратовка. Особенно ожесточенные столкновения проходят в Юнаковке. По данным telegram-канала WarGonzo, российские войска фиксируют тактические успехи в Новониколаевке.
Запорожское направление
В Запорожской области были нанесены удары по стратегически важным объектам, включая склады боеприпасов, мобильные группы ВС Украины и места дислокации иностранных наемников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары пришлись по следующим населенным пунктам: Гуляйполе, Каменское и Малокатериновка, где пострадали склады боеприпасов и командно-пунктовые станции (КПП). При этом в Щербаках, Новоданиловке и Чаривном российские военные ударили по мобильным группам противника. Также удары пришлись на места дислокации наемников в Лобковом и Малой Токмачке.
ВС РФ ударили по наемникам в Одесской области
По информации Сергея Лебедева, российская армия ударила по украинским военным и французским наемникам в Одесской области. Он уточнил, что иностранные военные временно распределялись по смешанным подразделениям с ВСУ. Формирование, насчитывающее около 50 человек, готовилось к дальнейшему перебрасыванию в Полтавскую область.
Беспилотники «Молния» уничтожили боевую технику ВСУ
Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-1» и «Молния-2» ударили по опорному пункту, боевой технике и личному составу ВСМ Украины в зоне СВО. В Минобороны сообщили, что дроны эффективно преодолели участки воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника и выполнили точный удар по целям. Для повышения эффективности атак использовались модифицированные противотанковые мины ТМ-62, которые были прикреплены к БПЛА, передает «Пятый канал».
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