Овечкин приехал в Совфед и подарил Матвиенко свитер

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Овечкин вручил Валентине Матвиенко хоккейный свитер
Овечкин вручил Валентине Матвиенко хоккейный свитер Фото:

Хоккеист Александр Овечкин посетил Совет Федерации и встретился с председателем Совета Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба СФ.

«Овечкин приехал в Совфед», — пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу. Особое внимание привлек момент, когда Александр Овечкин вручил Валентине Матвиенко хоккейный свитер с символикой.

Александр Овечкин — один из самых известных российских хоккеистов, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Ранее супруга хоккеиста Анастасия Шубская заявила, что после окончания контракта с клубом «Вашингтон Кэпиталз» спортсмен намерен вместе с семьей вернуться в Россию.

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Хоккеист Александр Овечкин посетил Совет Федерации и встретился с председателем Совета Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба СФ. «Овечкин приехал в Совфед», — пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу. Особое внимание привлек момент, когда Александр Овечкин вручил Валентине Матвиенко хоккейный свитер с символикой. Александр Овечкин — один из самых известных российских хоккеистов, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Ранее супруга хоккеиста Анастасия Шубская заявила, что после окончания контракта с клубом «Вашингтон Кэпиталз» спортсмен намерен вместе с семьей вернуться в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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