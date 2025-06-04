Овечкин приехал в Совфед и подарил Матвиенко свитер

Хоккеист Александр Овечкин посетил Совет Федерации и встретился с председателем Совета Валентиной Матвиенко. Об этом сообщила пресс-служба СФ.
«Овечкин приехал в Совфед», — пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу. Особое внимание привлек момент, когда Александр Овечкин вручил Валентине Матвиенко хоккейный свитер с символикой.
Александр Овечкин — один из самых известных российских хоккеистов, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Ранее супруга хоккеиста Анастасия Шубская заявила, что после окончания контракта с клубом «Вашингтон Кэпиталз» спортсмен намерен вместе с семьей вернуться в Россию.
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