Раскрыто местоположение задержанного бизнесмена Арега Щепихина

Бизнесмен Щепихин оказался на свободе
Российский предприниматель Арег Щепихин в данный момент находится на свободе. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Как уточняет паблик, Щепихин не обращался в полицию после собственного исчезновения. По предварительным данным он нахоится в Новой Москве.
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