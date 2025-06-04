Раскрыто местоположение задержанного бизнесмена Арега Щепихина

SHOT: задержанный бизнесмен Щепихин находится на свободе
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Бизнесмен Щепихин оказался на свободе
Бизнесмен Щепихин оказался на свободе Фото:

Российский предприниматель Арег Щепихин в данный момент находится на свободе. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Как уточняет паблик, Щепихин не обращался в полицию после собственного исчезновения. По предварительным данным он нахоится в Новой Москве.

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Российский предприниматель Арег Щепихин в данный момент находится на свободе. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Как уточняет паблик, Щепихин не обращался в полицию после собственного исчезновения. По предварительным данным он нахоится в Новой Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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