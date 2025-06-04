«Газпром» сообщил о проблемах с заполнением газа в хранилища Европы

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) пополняются медленнее обычного, и для достижения целевого уровня заполненности в 90% к 1 ноября Европы нужно значительно ускорить темпы закачки. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром», ссылаясь на актуальные данные по состоянию европейского газового рынка.
«Для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 млрд кубометров газа. То есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году», — сообщили в «Газпроме», их данные передает ТАСС. По их информации, в мае 2025 года в европейские ПХГ было закачано 8,9 млрд кубометров газа. Это на 1,1 млрд кубометров меньше среднего значения за аналогичный месяц за последние десять лет (с 2015 по 2024 годы).
Кроме того, по состоянию на 31 мая объем активного газа в подземных хранилищах Европы составил 48,6 млрд кубометров, что на 21,8 млрд кубометров меньше, чем год назад. В «Газпроме» подчеркнули, что увеличение темпов закачки необходимо проводить на фоне плановых ремонтных работ на европейской газовой инфраструктуре, которые традиционно приходятся на летние месяцы.
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