В Питере будут наказывать за склонение к абортам

Петербургский парламент одобрил во втором чтении штрафы за склонение женщин к аборту. Большинство депутатов поддержали инициативу, направленную на укрепление института семьи и повышение рождаемости.
Документ предусматривает штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за попытки склонить женщину к аборту различными способами — уговорами, предложениями, подкупом или обманом. Об этом пишет Neva Today. В новой редакции законопроекта уточнены формулировки: теперь речь идет о действиях, «направленных на понуждение» к прерыванию беременности, а не только о действиях «с целью понуждения».
Согласно утвержденным поправкам, за склонение к искусственному прерыванию беременности предусмотрены следующие штрафы:
- для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей;
- для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
- для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
Правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, был ли совершен сам медицинский аборт. Авторами законопроекта выступили депутаты фракции «Единая Россия» Константин Чебыкин, Антон Соловьев и Всеволод Беликов. В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для защиты материнства и стимулирования рождаемости в регионе.
По словам депутата Всеволода Беликова, аналогичные законы уже действуют в 19 субъектах Российской Федерации. Петербургский парламент присоединился к числу регионов, где введена административная ответственность за склонение к аборту.
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