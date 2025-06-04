Baza: блогера Арега Щепихина заставили извиняться на камеру

Стали известны новые детали задержания Арега Щепихина. Мужчина находился в одном из кафе в районе метро «Филатов луг», где его избивали и принуждали записать «извинительное» видео, в котором он раскаивался за свои оскорбительные высказывания в адрес чеченцев и мусульман.
«Арега Щепихина после похищения заставили записать „извинительное“ видео и обвиняли в связях с Украиной», — пишет telegram-канал Baza. По словам Щепихина, на протяжении долгого времени его «допрашивали», фиксируя разговор на камеру. В ходе «допроса» ему предъявляли обвинения в связях с украинскими гражданами и пытались заставить признаться в употреблении наркотических веществ.
Согласно его рассказу, когда Щепихина похитили, сотрудники полиции остановили черный Mercedes с мигалками. Однако, несмотря на очевидные подозрения, они не произвели досмотра автомобиля и отпустили его. На данный момент Щепихин находится в одном из хостелов Москвы.
Ранее Арег Щепихин был похищен на Ярославском вокзале в Москве. Похитители предъявили удостоверения Росгвардии, но после задержания были отпущены, а местонахождение Щепихина оставалось неизвестным. Его мать связывала высказывания сына с событиями в Карабахе и не знала о его активности в интернете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.