Baza: блогера Арега Щепихина заставили извиняться на камеру

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Арег Щепихин находится сейчас в хостеле
Арег Щепихин находится сейчас в хостеле Фото:
новость из сюжета
Неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале в Москве

Стали известны новые детали задержания Арега Щепихина. Мужчина находился в одном из кафе в районе метро «Филатов луг», где его избивали и принуждали записать «извинительное» видео, в котором он раскаивался за свои оскорбительные высказывания в адрес чеченцев и мусульман.

«Арега Щепихина после похищения заставили записать „извинительное“ видео и обвиняли в связях с Украиной», — пишет telegram-канал Baza. По словам Щепихина, на протяжении долгого времени его «допрашивали», фиксируя разговор на камеру. В ходе «допроса» ему предъявляли обвинения в связях с украинскими гражданами и пытались заставить признаться в употреблении наркотических веществ.

Согласно его рассказу, когда Щепихина похитили, сотрудники полиции остановили черный Mercedes с мигалками. Однако, несмотря на очевидные подозрения, они не произвели досмотра автомобиля и отпустили его. На данный момент Щепихин находится в одном из хостелов Москвы.

Ранее Арег Щепихин был похищен на Ярославском вокзале в Москве. Похитители предъявили удостоверения Росгвардии, но после задержания были отпущены, а местонахождение Щепихина оставалось неизвестным. Его мать связывала высказывания сына с событиями в Карабахе и не знала о его активности в интернете.

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Стали известны новые детали задержания Арега Щепихина. Мужчина находился в одном из кафе в районе метро «Филатов луг», где его избивали и принуждали записать «извинительное» видео, в котором он раскаивался за свои оскорбительные высказывания в адрес чеченцев и мусульман. «Арега Щепихина после похищения заставили записать „извинительное“ видео и обвиняли в связях с Украиной», — пишет telegram-канал Baza. По словам Щепихина, на протяжении долгого времени его «допрашивали», фиксируя разговор на камеру. В ходе «допроса» ему предъявляли обвинения в связях с украинскими гражданами и пытались заставить признаться в употреблении наркотических веществ. Согласно его рассказу, когда Щепихина похитили, сотрудники полиции остановили черный Mercedes с мигалками. Однако, несмотря на очевидные подозрения, они не произвели досмотра автомобиля и отпустили его. На данный момент Щепихин находится в одном из хостелов Москвы. Ранее Арег Щепихин был похищен на Ярославском вокзале в Москве. Похитители предъявили удостоверения Росгвардии, но после задержания были отпущены, а местонахождение Щепихина оставалось неизвестным. Его мать связывала высказывания сына с событиями в Карабахе и не знала о его активности в интернете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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