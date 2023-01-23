Рогов предрек уголовные дела против уволенных на Украине чиновников

24 января 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Объявленные Зеленским перестановки могут продолжиться уголовными делами Фото: Официальный сайт президента Украины После массовых отставок в центральных структурах властей Украины против экс-чиновников заведут уголовные дела. Такую позицию высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Источники сообщают, что в ближайшее время мы увидим показательное уголовное дело. Фигурантами его станет масса интересных персонажей вроде „губернатора“ Запорожской области по версии [президента Украины Владимира] Зеленского — [Александра] Старуха и зама главы офиса Зеленского — Кирилла Тимошенко, под чьей крышей была разворована гуманитарная помощь для запорожцев на сотни миллионов. Если же дела не увидим, то просто кто-то поперхнется до смерти, умрет от передоза, разобьется в автокатастрофе или просто самоубьется», — пишет Рогов в своем telegram-канале . Ранее URA.RU сообщало, что в структурах центральной власти Украины в ближайшее время произойдут масштабные изменения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. На данный момент в администрации главы государства подали в отставку заместитель руководителя офиса Кирилл Тимошенко и советник Алексей Арестович.

После массовых отставок в центральных структурах властей Украины против экс-чиновников заведут уголовные дела. Такую позицию высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Источники сообщают, что в ближайшее время мы увидим показательное уголовное дело. Фигурантами его станет масса интересных персонажей вроде „губернатора“ Запорожской области по версии [президента Украины Владимира] Зеленского — [Александра] Старуха и зама главы офиса Зеленского — Кирилла Тимошенко, под чьей крышей была разворована гуманитарная помощь для запорожцев на сотни миллионов. Если же дела не увидим, то просто кто-то поперхнется до смерти, умрет от передоза, разобьется в автокатастрофе или просто самоубьется», — пишет Рогов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в структурах центральной власти Украины в ближайшее время произойдут масштабные изменения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. На данный момент в администрации главы государства подали в отставку заместитель руководителя офиса Кирилл Тимошенко и советник Алексей Арестович.