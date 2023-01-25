В Кремле ответили на вопрос о льготах для семей контрактников ЧВК

Российские власти пока рассматривали возможность расширения действующего пакета льгот для семей мобилизованных граждан в рамках СВО на родных и близких контрактников частных военных компаний (ЧВК). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Пока не обсуждалась. Это новая инициатива. Ее предстоит проработать с ведомствами. Вопрос нуждается во всесторонней проработке», — сказал Дмитрий Песков.
Ранее глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова предложила парламентской рабочей группе по вопросам спецоперации расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников частных военных компаний. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников СВО.
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Российские власти пока рассматривали возможность расширения действующего пакета льгот для семей мобилизованных граждан в рамках СВО на родных и близких контрактников частных военных компаний (ЧВК). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока не обсуждалась. Это новая инициатива. Ее предстоит проработать с ведомствами. Вопрос нуждается во всесторонней проработке», — сказал Дмитрий Песков. Ранее глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова предложила парламентской рабочей группе по вопросам спецоперации расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников частных военных компаний. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников СВО.