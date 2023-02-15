15 февраля 2023

Россиянам предложили по-новому решать конфликты с управляющими компаниями

Россиянам придется решать споры с УК в досудебном порядке
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь конфликты россиян и УК суд планирует рассматривать при определенном условии Фото:

Россияне должны сначала написать претензию в управляющую компанию за некачественно предоставленную услугу прежде, чем обращаться в суд. Если в УК не отреагировали на обращение за 10 дней, то им грозит дополнительный штраф. Об этом заявила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

«Если УК не ответит и люди обратятся в суд, за отсутствие действий со стороны компании можно будет взыскать с нее потребительский штраф», — передает слова Сусаны Киракосян газета «Известия». Торгово-промышленная палата планирует направить такой законопроект в Госдуму РФ.

В документе ТПП указано, что сейчас чаще всего россияне сразу обращаются в суд прежде, чем попытаться разобраться с УК. По словам Сусаны Киракосян, законопроект позволит оперативней решать возникшие споры и освободить суды от решения конфликтов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Минстрое планируют индексировать плату за содержание и ремонт домов без согласования с жильцами. Согласно планируемым изменениям, для утверждения повышения платы не потребуется проводить собрание с собственниками.

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Россияне должны сначала написать претензию в управляющую компанию за некачественно предоставленную услугу прежде, чем обращаться в суд. Если в УК не отреагировали на обращение за 10 дней, то им грозит дополнительный штраф. Об этом заявила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. «Если УК не ответит и люди обратятся в суд, за отсутствие действий со стороны компании можно будет взыскать с нее потребительский штраф», — передает слова Сусаны Киракосян газета «Известия». Торгово-промышленная палата планирует направить такой законопроект в Госдуму РФ. В документе ТПП указано, что сейчас чаще всего россияне сразу обращаются в суд прежде, чем попытаться разобраться с УК. По словам Сусаны Киракосян, законопроект позволит оперативней решать возникшие споры и освободить суды от решения конфликтов. Ранее URA.RU сообщало, что в Минстрое планируют индексировать плату за содержание и ремонт домов без согласования с жильцами. Согласно планируемым изменениям, для утверждения повышения платы не потребуется проводить собрание с собственниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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