Россиянам предложили по-новому решать конфликты с управляющими компаниями

Россиянам придется решать споры с УК в досудебном порядке

16 февраля 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Теперь конфликты россиян и УК суд планирует рассматривать при определенном условии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне должны сначала написать претензию в управляющую компанию за некачественно предоставленную услугу прежде, чем обращаться в суд. Если в УК не отреагировали на обращение за 10 дней, то им грозит дополнительный штраф. Об этом заявила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. «Если УК не ответит и люди обратятся в суд, за отсутствие действий со стороны компании можно будет взыскать с нее потребительский штраф», — передает слова Сусаны Киракосян газета «Известия». Торгово-промышленная палата планирует направить такой законопроект в Госдуму РФ. В документе ТПП указано, что сейчас чаще всего россияне сразу обращаются в суд прежде, чем попытаться разобраться с УК. По словам Сусаны Киракосян, законопроект позволит оперативней решать возникшие споры и освободить суды от решения конфликтов. Ранее URA.RU сообщало, что в Минстрое планируют индексировать плату за содержание и ремонт домов без согласования с жильцами. Согласно планируемым изменениям, для утверждения повышения платы не потребуется проводить собрание с собственниками.

Россияне должны сначала написать претензию в управляющую компанию за некачественно предоставленную услугу прежде, чем обращаться в суд. Если в УК не отреагировали на обращение за 10 дней, то им грозит дополнительный штраф. Об этом заявила член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. «Если УК не ответит и люди обратятся в суд, за отсутствие действий со стороны компании можно будет взыскать с нее потребительский штраф», — передает слова Сусаны Киракосян газета «Известия». Торгово-промышленная палата планирует направить такой законопроект в Госдуму РФ. В документе ТПП указано, что сейчас чаще всего россияне сразу обращаются в суд прежде, чем попытаться разобраться с УК. По словам Сусаны Киракосян, законопроект позволит оперативней решать возникшие споры и освободить суды от решения конфликтов. Ранее URA.RU сообщало, что в Минстрое планируют индексировать плату за содержание и ремонт домов без согласования с жильцами. Согласно планируемым изменениям, для утверждения повышения платы не потребуется проводить собрание с собственниками.