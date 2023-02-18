Орбан: Европа рискует дойти до отправки «миротворцев» на Украину

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НАТО. Москва. stock, вертолет, нато, апачи, Apache
Европа близится к отправке «миротворческих сил» на Украину, считает Орбан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на Мюнхенской конференции сравнил страны Евросоюза с «лунатиками на крыше», балансирующими на грани прямого столкновения с Россией. По его словам, в будущем Европа может дойти до отправки на Украину «миротворцев», хотя изначально вся помощь заключалась в «поставках касок».

«Начинали с поставок касок Украине. Продолжили поставкой не летального оружия, сейчас отправляем танки, и уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках», — сказал Орбан в ходе выступления на Мюнхенской конференции, трансляция которой велась на YouTube. По венгерского премьера, страны Европы «как лунатики на крыше» постоянно балансируют на грани войны с Россией.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Активное участие в боевых действиях на стороне Киева принимают иностранные наемники. Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер предложил направить военный контингент НАТО на Украину за счет переквалификации солдат Североатлантического альянса в наемников. Сербский политолог Стеван Гайич утверждал, что украинский конфликт перешел из формата «войны чужими руками» в прямое столкновение Запада и РФ.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на Мюнхенской конференции сравнил страны Евросоюза с «лунатиками на крыше», балансирующими на грани прямого столкновения с Россией. По его словам, в будущем Европа может дойти до отправки на Украину «миротворцев», хотя изначально вся помощь заключалась в «поставках касок». «Начинали с поставок касок Украине. Продолжили поставкой не летального оружия, сейчас отправляем танки, и уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках», — сказал Орбан в ходе выступления на Мюнхенской конференции, трансляция которой велась на YouTube. По венгерского премьера, страны Европы «как лунатики на крыше» постоянно балансируют на грани войны с Россией. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Активное участие в боевых действиях на стороне Киева принимают иностранные наемники. Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер предложил направить военный контингент НАТО на Украину за счет переквалификации солдат Североатлантического альянса в наемников. Сербский политолог Стеван Гайич утверждал, что украинский конфликт перешел из формата «войны чужими руками» в прямое столкновение Запада и РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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