В Минобороны РФ опровергли увольнение офицеров армий Донбасса

19 февраля 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Офицеры продолжают выполнять свои задачи, сообщили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приказов об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вступления в ряды армии РФ не издавалось. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Ни одного приказа об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось. Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав ВС РФ с 1 января, достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках СВО», — указано в telegram-канале Минобороны.

Приказов об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вступления в ряды армии РФ не издавалось. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Ни одного приказа об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось. Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав ВС РФ с 1 января, достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках СВО», — указано в telegram-канале Минобороны.