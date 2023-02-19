В Минобороны РФ опровергли увольнение офицеров армий Донбасса

Офицеры продолжают выполнять свои задачи, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Приказов об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вступления в ряды армии РФ не издавалось. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Ни одного приказа об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось. Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав ВС РФ с 1 января, достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках СВО», — указано в telegram-канале Минобороны.
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