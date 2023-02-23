Путин подписал закон об ограничении дисконта на российскую нефть

23 февраля 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

В России изменится порядок котировок российской нефти для расчета НДПИ Фото: media.gazprom-neft.ru Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который меняет порядок котировок российской нефти, использующиеся для расчета НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации. «Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара», — передает РИА Новости. Страны Запада ввели потолок цен на нефть из России в рамках антироссийских санкций. Согласно этому решению баррель российской нефти не может стоить больше 60 долларов. В ответ Владимир Путин ввел ограничения на поставки российской нефти в страны, которые будут руководствоваться принципом «ценового потолка». В конце января Путин дал поручение изменить способ расчета цен на российскую нефть, передает RT.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который меняет порядок котировок российской нефти, использующиеся для расчета НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации. «Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара», — передает РИА Новости. Страны Запада ввели потолок цен на нефть из России в рамках антироссийских санкций. Согласно этому решению баррель российской нефти не может стоить больше 60 долларов. В ответ Владимир Путин ввел ограничения на поставки российской нефти в страны, которые будут руководствоваться принципом «ценового потолка». В конце января Путин дал поручение изменить способ расчета цен на российскую нефть, передает RT.