В России введут регулировку счетов за отопление

04 апреля 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Минстрой предлагает исключить резкие колебания в тарифах за отопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве начнут регулировать счета за отопление, что исключит резкие колебания в оплате. Соответствующий законопроект разработал Минстрой. По мнению члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, вопрос введения нового способа расчета в других регионах будет зависеть от их климатических условий. «Сегодня этот вид услуги в столице рассчитывается равномерно на 12 месяцев — по потреблению энергии за предыдущий год. В итоге в теплую зиму зачастую приходится платить по цене гораздо более холодного предыдущего сезона, колебания достигают 25—50%. Теперь коммунальщики смогут выбирать более подходящие периоды для расчетов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишут «Известия». В законопроекте говорится, что именно в Москве последние несколько лет наблюдаются сильные погодные колебания. Если зима оказалась холоднее предыдущей, то приходится доплачивать, если зима оказалась теплой, то по правилам коммунальщики должны вернуть деньги. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект наделяет органы власти Москвы полномочиями по установлению особенностей определения платы за отопление в многоквартирных домах и жилых домах. По его словам, предлагаемые нормы позволят сделать систему расчетов более справедливой. Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, отмечают, что введение нового способа расчета во всех регионах должен решаться в зависимости от климатических условий каждого субъекта. Ранее в России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги, к примеру, переводить ее не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета. Кроме того, осенью прошлого года кабмин изменил порядок перерасчета платы за коммунальные услуги. Теперь граждане смогут получить перерасчет, если по какой-то причине не пользуются услугами вывоза мусора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве начнут регулировать счета за отопление, что исключит резкие колебания в оплате. Соответствующий законопроект разработал Минстрой. По мнению члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, вопрос введения нового способа расчета в других регионах будет зависеть от их климатических условий. «Сегодня этот вид услуги в столице рассчитывается равномерно на 12 месяцев — по потреблению энергии за предыдущий год. В итоге в теплую зиму зачастую приходится платить по цене гораздо более холодного предыдущего сезона, колебания достигают 25—50%. Теперь коммунальщики смогут выбирать более подходящие периоды для расчетов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишут «Известия». В законопроекте говорится, что именно в Москве последние несколько лет наблюдаются сильные погодные колебания. Если зима оказалась холоднее предыдущей, то приходится доплачивать, если зима оказалась теплой, то по правилам коммунальщики должны вернуть деньги. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект наделяет органы власти Москвы полномочиями по установлению особенностей определения платы за отопление в многоквартирных домах и жилых домах. По его словам, предлагаемые нормы позволят сделать систему расчетов более справедливой. Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, отмечают, что введение нового способа расчета во всех регионах должен решаться в зависимости от климатических условий каждого субъекта. Ранее в России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги, к примеру, переводить ее не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета. Кроме того, осенью прошлого года кабмин изменил порядок перерасчета платы за коммунальные услуги. Теперь граждане смогут получить перерасчет, если по какой-то причине не пользуются услугами вывоза мусора.